本土疫情嚴峻 趙少康：請蔡英文親自上陣任疫情指揮官

本土新冠肺炎疫情嚴峻，中廣董事長趙少康今點名中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中自大、剛愎、遲緩、吹牛、洋洋得意、志得意滿，呼籲要讓疫情快速降溫，就要立即撤換陳，改由蔡英文總統親自上陣擔任防疫總指揮。

趙少康表示，當前疫情一發不可收拾，只有蔡可以指揮各部會、調動軍隊，領導全體國人打這場「無煙硝戰爭」，請蔡不要再躲在總統府小編哏圖後面，哏圖無法治國；因為等不到病房而死在家裡的民眾，家屬的哭泣，總統聽到了嗎？

趙少康說，大陸疫情嚴峻時，連大陸國家主席習近平都冒著疫情防控失敗風險走上第一線指揮，沒把責任推給總理李克強或國家衛生健康委員會主任馬曉偉，蔡總統有什麼不敢的？現在是圍堵疫情的決戰時刻，「請蔡英文親自上陣」。

談到陳時中日前在指揮中心劑者會上落淚，趙少康批評，比起陳時中，警察、第一線醫護、新冠肺炎的受難家屬才應該哭，身為指揮官怎麼能夠公開落淚，遑論陳就是讓國內出現這麼大破口最應該負責的人。

趙少康舉例，今年2月陳時中在立院答詢時志得意滿炫耀「現在的問題是，世界怎麼跟得上台灣？」5月還投書英國媒體「台灣可以幫助全世界」，現在潮水退了就知道誰沒穿泳衣，陳洋洋得意的超前部署根本就是一場空，什麼都沒部署。

趙少康呼籲，政府防疫不要中央集權，要中央放權；疫苗應該多多益善，讓地方政府、企業自行進口；不論大陸或日本提供台灣疫苗，都要通過衛福部審核，歡迎各國捐輸，一切按程序處理。

此外，趙少康也呼籲，四、開放個人、公司機構、學校購買快篩試劑，並准許離島規定登機前提供3日內的篩檢陰性證明，怕偽陰而不抓陽，就是因噎廢食；中央必須部署輕症收治中心，減輕醫院負擔。

趙少康建議，衛福部應效法台北市長柯文哲，號召離退醫護人員重回第一線，並盤點離退醫護需要的一切設備，給醫護充足的醫療資源

趙少康表示，大敵當前防疫為重，請蔡政府不要在疫苗問題、防疫作為上大搞認知作戰及政治操作；認知作戰打不贏病毒，把在野黨當成敵人，又一面高喊團結防疫，更是自相矛盾。