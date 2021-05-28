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本土疫情嚴峻 趙少康：請蔡英文親自上陣任疫情指揮官

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
本土新冠肺炎疫情嚴峻，中廣董事長趙少康今點名中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的自大、剛愎、遲緩、吹牛、洋洋得意、志得意滿，呼籲要讓疫情快速降溫，就要立即撤換陳，改由蔡英文總統親自上陣擔任防疫總指揮。記者周志豪／攝影
本土新冠肺炎疫情嚴峻，中廣董事長趙少康今點名中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的自大、剛愎、遲緩、吹牛、洋洋得意、志得意滿，呼籲要讓疫情快速降溫，就要立即撤換陳，改由蔡英文總統親自上陣擔任防疫總指揮。記者周志豪／攝影

本土新冠肺炎疫情嚴峻，中廣董事長趙少康今點名中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中自大、剛愎、遲緩、吹牛、洋洋得意、志得意滿，呼籲要讓疫情快速降溫，就要立即撤換陳，改由蔡英文總統親自上陣擔任防疫總指揮。

趙少康表示，當前疫情一發不可收拾，只有蔡可以指揮各部會、調動軍隊，領導全體國人打這場「無煙硝戰爭」，請蔡不要再躲在總統府小編哏圖後面，哏圖無法治國；因為等不到病房而死在家裡的民眾，家屬的哭泣，總統聽到了嗎？

趙少康說，大陸疫情嚴峻時，連大陸國家主席習近平都冒著疫情防控失敗風險走上第一線指揮，沒把責任推給總理李克強或國家衛生健康委員會主任馬曉偉，蔡總統有什麼不敢的？現在是圍堵疫情的決戰時刻，「請蔡英文親自上陣」。

談到陳時中日前在指揮中心劑者會上落淚，趙少康批評，比起陳時中，警察、第一線醫護、新冠肺炎的受難家屬才應該哭，身為指揮官怎麼能夠公開落淚，遑論陳就是讓國內出現這麼大破口最應該負責的人。

趙少康舉例，今年2月陳時中在立院答詢時志得意滿炫耀「現在的問題是，世界怎麼跟得上台灣？」5月還投書英國媒體「台灣可以幫助全世界」，現在潮水退了就知道誰沒穿泳衣，陳洋洋得意的超前部署根本就是一場空，什麼都沒部署。

趙少康呼籲，政府防疫不要中央集權，要中央放權；疫苗應該多多益善，讓地方政府、企業自行進口；不論大陸或日本提供台灣疫苗，都要通過衛福部審核，歡迎各國捐輸，一切按程序處理。

此外，趙少康也呼籲，四、開放個人、公司機構、學校購買快篩試劑，並准許離島規定登機前提供3日內的篩檢陰性證明，怕偽陰而不抓陽，就是因噎廢食；中央必須部署輕症收治中心，減輕醫院負擔。

趙少康建議，衛福部應效法台北市長柯文哲，號召離退醫護人員重回第一線，並盤點離退醫護需要的一切設備，給醫護充足的醫療資源

趙少康表示，大敵當前防疫為重，請蔡政府不要在疫苗問題、防疫作為上大搞認知作戰及政治操作；認知作戰打不贏病毒，把在野黨當成敵人，又一面高喊團結防疫，更是自相矛盾。

趙少康 疫情 陳時中

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