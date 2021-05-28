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【專家之眼】校正回歸與認知作戰 導致國安危機？

聯合報 / 陳一新／淡江大學外交與國際關系學系榮譽教授
民進黨立委王定宇。本報系資料照
民進黨立委王定宇。本報系資料照

最近，民進黨做了兩件窘事，一是「校正回歸」，另一是「認知作戰」，讓該黨聲名直直落。很多人都把將這兩招「賤招」當做茶餘飯後笑談，殊不知民進黨的這兩招「賤招」輕則影響人民對政府公布數據的信心與信賴度，重則影響國家安全。

以衛福部長陳時中為例，他借用統計學名詞「校正回歸」 唬弄人民，原意可能只是為自己解套，讓新冠病毒確診人數好看一點。

從各國政府公布數據都以簡單明暸為原則來看，陳部長賣弄學術名詞的做法不僅多此一舉，而且只會弄巧成拙。第一，對陳時中來說，利用「校正回歸」只是讓台灣確診人數好看一點，但當民眾看了國內媒體轉載或翻譯外媒的報導，就會感到困惑，進而懷疑蔡政府才是「假新聞」與「假消息」的源頭，那就會對國家安全造成極大的危害。

冷戰時期蘇聯的笑話「真理報沒真理，消息報沒消息」如果重現今日台灣，則蔡政府發布的任何新聞與消息，民眾都會打上一個大大的問號。

另一件則是民進黨網軍林瑋豐自導自演假扮大陸網軍抨擊「疾病管理署」，顯然是有意讓一般人民誤以為是中共網軍對台發動「認知作戰」，讓蔡政府可以據以高分貝抨擊北京製造「假新聞」與散播「假消息」，並趁機讓全世界「認知到」中國大陸正在「霸凌」台灣，甚至以製造「假消息」作為對台動武的前奏曲。

好笑的是，這次揭發民進黨1450網軍惡行的不是別人，正是大名鼎鼎有「王八千」雅號的民進黨籍立委王定宇。

如果民進黨政府決定對林瑋豐「網開一面」，則不論民進黨日後公布中共當局對台製造多少「假新聞」與「假消息」，民眾可能都會冷笑以對，甚至懷疑又是蔡政府「自導自演」。

更糟的是，當蔡政府未來若是掌握重大情資或有重要消息要對國人宣布，而民眾卻仍以為蔡政府在造假或欺騙人民，那將是國安的重大危機，不能等閒視之。

民進黨政府的這兩場鬧劇，不僅讓缺水缺電缺疫苗的蔡政府雪上加霜，更讓廣大人民不再相信蔡政府公布的數據、發布的新聞與散播的消息。

「民無信不立」，用來形容陷入困境蔡政府，可說再洽當不過了！

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