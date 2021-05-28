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黑完萬華黑大安？林奕華：指揮中心與NCC應查辦三立

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖／林奕華辦公室提供
圖／林奕華辦公室提供

政治評論員張宇韶26日在三立「新台灣加油」節目中宣稱，台北市大安區里長於三級警戒期間還在兜售便宜進香團旅遊行程。國民黨立委林奕華今偕同大安區里長批評張誣指，要求國家通訊傳播委員會（NCC）查辦，還大安區里長公道。

錦華里長溫美珠表示，自從疫情三級警戒以來，大安區53個里長與區公所都已暫停所有里民活動，三立電視因特定政治立場，利用節目抹黑大安區里長，要求三立與張宇韶立即更正、道歉。

昌隆里長王志剛質疑，在防疫三級警戒期間，理應當是政府、全民一心共同防疫，三立電視及張宇韶利用媒體公器抹黑大安區里長，究竟有何政治目的？三立電視應於同節目、同時段、同長度更正。

民炤里長周暉泰表示，張宇韶節目中指稱有里長兜售行程的市場，根本不在大安區，難道發言前、三立電視帶風向都不用查證？這樣通告費領得心安？

台北市議員李柏毅辦公室主任田方倫要求，三立與張宇韶具體點名哪個大安區里長兜售旅遊行程，若真有其事，他將捐100套醫療防護衣給第一線防疫人員，若證實有誤，三立與張宇韶也請捐100套醫療防護衣，並向大安區里長道歉。

林奕華呼籲，防疫期間三立不要一再扯政府後腿，黑完萬華、黑大安；將代替所有大安區里長，具名向中央流行疫情指揮中心與NCC檢舉三立電視台、張宇韶造謠，盼指揮中心及NCC打假不要有兩套標準，應用特別條例加重裁罰。

三級警戒 NCC 疫情

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