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促轉會提報政院成果報告 說明促轉四面向

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
促轉會。本報資料照片
促轉會。本報資料照片

促轉會向行政院報請延任一年，今將「任務推動及調查結果報告書」，合併第六次任務進度報告，提報行政院。促轉會指出，這是促轉會三年來全面規劃、調查、推動與成果報告，說明主要發現與下一階段的落實行動藍圖，將待行政院核閱後將再予公開並收集各界想法與其他機關意見，據以修正後作為總結報告。

促轉會表示，目前報告全文不含附錄約77萬字，連同附錄則共有五冊，近兩千頁。促轉會首先在報告中說明三年來如何解釋與執行促轉條例賦予之法定職權；再者是對於威權統治時期歷史真相與壓迫體制圖像的調查與研究發現；更重要的是，針對包括司法不法的平反、檔案開放、真相還原、壓迫體制加害者及參與者責任的釐清、威權象徵處置、不義遺址保存、受難者與家屬的照顧療癒，及促進轉型正義基金的設置進度等法定任務，呈現促轉會三年來的執行成果，以及奠基在此基礎上，所發展出的後續政策與法制規劃。

針對推動轉型正義方案，促轉會表示，共分為四大面向，也於報告書中向社會說明。第一面向，為接續過去民間社會積累的轉型正義工作基礎，並延伸新的工作成果與政策方向。如：政治檔案的徵集與開放應用、不義遺址的清查與保存規劃、平復司法不法，與執行過程中發現的條例不足之處，指向後續修法之必要。

促轉會指出，第二面向為落實民間前行者不斷提出訴求但窒礙難行的工作，如：威權象徵處置，透過機關協商凝聚出多元處置原則，並研提全國公共空間威權象徵處法制化建議。針對全國最具指標性的威權象徵中正紀念堂，則報告與文化部合作推動之轉型過渡期方案進展，提出空間轉型的法制修正與組織調整規劃，以及包含銅像處置方案在內的具體園區空間改造建議。

另外，第三面向為從「促轉條例」法定任務中延伸，擴展轉型正義工作的幅員，如：原住民族政治案件與人權受侵害，首度全面清查已知政治案件中具有原住民族身分之當事人。其次，體認到原住民族在威權統治時期的人權受侵害態樣與影響均與漢族有異，培植在地團隊進行歷史真相自主調查、進行原住民族轉型正義教材研發與教學示範計畫。

最後，「促轉條例」納為法定任務，但前行工作基礎極為匱乏，促轉會三年來努力奠定基礎，為下一階段工作累積條件。如：加害者的辨識與究責，促轉會更首度全面釐清加害體制圖像與加害行為態樣，為後續的加害者揭露與究責之政策規劃提供基礎。

促轉會 轉型正義

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