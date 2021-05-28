台灣光子源加速器因「缺電」停機？ 國輻中心回應了

國家同步輻射中心位於新竹科學園區內，核四公投領銜人黃士修在臉書爆料，指稱因為缺電問題，國輻中心被科技部施壓，暫時決定停止運轉光源一周。對此，國輻中心表示，全國疫情三級警戒，學校也停課，導致加速器的郵寄或遠端實驗的比例未達3成，光束線使用效率難達最佳化，經通盤考量後決定調整光源運轉時期，將每年例行性的短停機檢修時程提前，預計六月中上旬就會恢復運轉

黃士修在臉書轉ＰＯ國家同步輻射研究中心羅國輝主任發出的一封內部信。信件中提到，新竹地區缺水警訊一周一報的拉高，再加上最近一週兩次的停電，因備載用電量不足而跳電，造成國內民生用電輪流供電的窘境，在全國缺水、缺電下，仍運轉高耗水高耗能的TLS/TPS設施，再再承受主管機關壓力，「經與主管機關科技部溝通後，做出艱難的決定─停止運轉光源一週」。

黃士修更酸，擁有被譽為「台灣之光」的台灣光源(TLS)和台灣光子源(TPS)加速器，提供台灣及全球各地之研究團隊進行科學實驗。如今因為缺電，卻被科技部施壓暫時停止運轉。「看好了世界！台灣人只示範一次，缺電怎麼解決，叫學術單位關機就解決了」。

對此，羅國輝接受本報電訪時表示，該封信件用字遣詞不夠精確。他強調，疫情才是停機最大因素，考量用戶主要來自台灣各學研機構，全國疫情已在短時間內升到三級警戒，各級學校也停課，國輻中心先前提醒用戶可採用郵寄樣本或遠端操作實驗。但經內部統計，郵寄或遠端實驗的比例未達3成，光束線使用效率難達最佳化，經通盤考量及嚴謹程序討論後，決定調整光源運轉時期，將每年例行性的短停機檢修時程提前，並公告國內外用戶。

羅國輝強調，國輻中心需善盡社會責任，國內缺水，也連帶讓部分電力受影響，若台灣光源加速器跟台灣光子源加速器一直撐在那裡，效率又不好，站在永續發展的立場，確實覺得應該停一陣子，讓社會有機會喘息。

羅國輝表示，台灣光源加速器跟台灣光子源加速器已從本周一起停機檢修，目前預計在六月八、九日恢復，但仍會視疫情發展滾動式檢討，

國輻中心也發聲明表示，因應全國防疫，減少年輕學子及研究人才跨縣市移動的機會，後續仍將依疫情發展及指揮中心公告滾動式檢討運轉時程，並採郵寄樣品或遠端實驗方式執行，以兼顧防疫安全與科研需求，期降低外在疫情對科研進展的影響。