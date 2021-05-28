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台灣高檢署書記官查「健康存摺」APP 詫異確診新冠肺炎

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
台灣高等檢察署一名紀錄科書記官昨天晚間也被通報確診新冠肺炎。記者王宏舜／攝影
台灣高等檢察署一名紀錄科書記官昨天晚間也被通報確診新冠肺炎。記者王宏舜／攝影

新冠肺炎疫情未退燒，台灣高等檢察署一名紀錄科書記官昨天晚間也被通報確診。這名書記官5月23日因發燒，24日上午自行前往醫院做PCR採檢，結果昨晚8點PCR檢測結果為陽性。

高檢署表示，確診書記官5月20日居家辦公，21日曾到署上班，上班期間全程配戴口罩，未曾與同辦公室同仁有密切接觸或超過15分鐘的面對面談話，21日下班後即未再到署。

高檢署為求慎重，24日即請書記官同辦公室同仁全部進行居家辦公，並對第二辦公室全棟、檢察官辦公室全面性消毒。高檢署每日都有與名書記官聯繫，了解健康狀況，書記官回報身體「已無發燒等症狀」，但昨天書記官自行上網查閱「健康存摺」APP，發覺PCR檢測結果為陽性，衛生主管機關雖還沒通知，書記官已主動回報。

因書記官確診，高檢署再對第二辦公室全棟消毒，且通知二辦同事今全居家辦公。高檢署防疫應變小組調查匡列與書記官有相關接觸者，目前已匡列並通知3名員工在家自主健康監測，並告知務必配戴口罩，注意個人衛生，留意身體狀況。

高檢署也再次呼籲，民眾若沒有緊急事務，可暫緩洽公，減少人員流動，降低疫情擴散的危險。

而台灣高等法院日前已有2名法警確診新冠肺炎，昨再傳出第3名法警快篩為陽性反應。

新冠肺炎 發燒 疫情

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