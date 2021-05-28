中央防疫破功挨轟「只會講空泛數字」 柯文哲網路好評度超車陳時中

文／葛緯詩

台灣本土疫情大爆發，救命的疫苗遲遲卡關，中央流行疫情指揮中心每日公布的新增確診數字，也因為篩檢量能不足導致需要校正回歸，失去作為每日疫情即時趨勢判讀的價值。如今中央無法有效控制疫情，地方政府只能想辦法自保，其中，身處疫情重災區的台北市長柯文哲，這一波疫情與新北市長侯友宜率先中央宣布停課，與徵召退休醫護等措施，柯文哲逐漸奪回防疫話語權，近日一甩過去低迷的態勢，5月26日砲轟中央「當官不是在辦公室看數據」、「只會講空泛數字」的發言更創下近半年聲量高峰71,690筆。





本土疫情頻超前部署 柯文哲網路聲量逆轉頹勢

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來看柯文哲近半年聲量趨勢變化，2020年12月31日，因為獨排眾議決定台北市跨年晚會照常舉行，遭不少人撻伐「不要為了一場晚會毀了辛苦一整年的全民防疫」。柯文哲表示是基於中央強調沒有社區感染，也會採取實名制等嚴謹防護措施，「不被不理智的恐懼打敗」才會如期舉辦，當時也有部分網友認同「支持柯P，決策有根據」，正反兩派意見交鋒，創下63,633筆聲量。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析時間:2020/11/28~2021/05/26)

5/17聲量高峰：雙北達成共識率先停課

本土確診校正回歸前，5月15單日暴增的180例，16日再添206例，17日上午柯文哲隨即與新北市長侯友宜達成共識，宣布雙北高中以下學校隔日起全面停課，原先還被網友砲轟，但18日指揮中心跟進全國停課後，批評柯文哲、侯友宜停課措施的聲浪瞬間消失，反倒是誇讚兩人防疫措施領先中央的聲量開始快速增加，柯文哲當日聲量43,370筆。

5/19聲量高峰：發起離職醫護人員徵召令

5月19日柯文哲認為疫情快速爆發，恐將導致醫療量能不足，率先發起離職醫護人員徵召令，同時向中央喊話應盡速解決疫苗不足的問題，補足醫療資源只能延緩醫療體系超過負荷的情形，網路聲量48,171筆。

5/26聲量高峰：砲轟中央宣洩民眾怒氣

5月26日，柯文哲砲轟中央防疫「不是坐在辦公室看數字」就好，逐一批評包括校正回歸造成每日新增病例數字失去即時判讀價值，行政院長蘇貞昌2月表示已向國外採購的疫苗至今仍沒有影子，陳時中說地方可以自行採購疫苗，蔡英文又宣布必須由中央統籌的混亂局面，甚至直接怒嗆美國在台協會（AIT）說台灣確診率相對低，遲遲不肯派送疫苗，「台灣人萊豬吃了、軍火買了，死了11個人還不算多嗎」。

不同於過往只要一批評中央就被貼上「逆時中」的標籤，這次反倒有不少人跳出來肯定柯文哲講出大家心裡話，留言「他只是把該說的說出來而已」、「萊豬吃了，老舊軍火買了，疫苗無影無蹤」、「超前部署一年，只會哽咽」、「感覺市長比較像這次抗疫的指揮官」，創下個人近半年來網路聲量71,690筆新高。





中央地方防疫好評度 柯文哲網路正負評比勝過陳時中

隨著本土疫情逐漸擴散，台灣比其他國家擁有多出一年左右的時間準備，中央頂著過去「超前部署」的光環卻在這一波疫情中顯得措手不及，逐漸失去防疫話語權。從網路正負評比來看，單獨比較柯文哲、陳時中正面聲量除以負面聲量的比值（p/n）近1個月的變化，柯文哲自5月9日主動檢討諾富特事件，網路正負評比與陳時中出現黃金交叉，後續本土疫情開始爆發一連串的措施，正負評比持續遠甩陳時中，顯示以往防疫措施都是中央說了算的現象，已經出現了變化。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/(分析時間:2020/11/28~2021/05/26)













分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年11月28日至2021年05月26日。