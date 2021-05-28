陳時中稱今年疫苗已足夠　孫大千：要騙台灣人多少次？

本土疫情爆發，首批莫德納疫苗15萬劑今將抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，目前台灣累積向國際洽購2000萬劑，加上國產疫苗「今年已經足夠」。前立委孫大千上午在臉書質疑，陳時中到底要騙台灣人多少次？

孫大千表示，當防疫山海關失守，疫苗將會是台灣人民救命的最後關鍵，但要讓台灣2300萬人形成群體免疫力，以每人兩劑計算，所需疫苗至少要超過3000萬劑，陳時中憑什麼告訴台灣人民疫苗已足夠？陳在疫苗採購上早信用破產。

孫大千質疑，COVAX 才向92國示警，原本按計畫運送疫苗承諾將跳票，因疫情持續升高，印度政府也阻止疫苗出口，台灣採購近1000萬劑AZ疫苗的取得時間不會受影響？

孫大千批評，台灣至今只得到近100萬劑疫苗，陳時中憑什麼讓台灣人民相信，剩下的1900萬劑疫苗也會順利到位？國產疫苗完全沒有經過三期臨床試驗，陳憑什麼相信一定可以對抗新冠病毒？

孫大千質疑，對於疫苗採購，陳時中去年強調已超前部署，而且也有口袋名單，甚至志得意滿表示，萬一每項疫苗都成功購買恐成大問題，這些疫苗在哪？