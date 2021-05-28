AIT線上會議 蕭美琴：迫切需要美國支持取得疫苗
美國國務院東亞局27日推文表示，美國在台協會（AIT）主持一場線上會議，討論美台如何合作終結全球疫情。中華民國駐美代表蕭美琴在會中表示，台灣迫切需要美國支持，以取得安全有效的疫苗。
東亞局推文表示，這場會議有國務院東亞暨太平洋事務局副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）、國務院的應對全球新冠與健康安全協調官史密斯（Gayle Smith），以及蕭美琴參加，由AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）主持。
駐美處推文表示，台美雙邊深度討論，蕭美琴表達「台灣迫切需要美國支持，以取得安全有效的疫苗」。
一名美國國務院發言人26日表示，正密切與台灣官員聯繫，討論如何終止台灣疫情及疫苗問題。
這名發言人表示，美台在全球公衛議題擁有良好夥伴關係，美國十分感謝台灣在疫情大流行期間對美國及其他國家的慷慨捐輸，可以期待這段堅實的夥伴關係在新冠疫情與全球公衛上將持續進行下去。
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