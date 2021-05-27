每日公布確診數遭偷改？林奕華：指揮中心沒存在意義

本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心上周六起，以校正回歸方式補充已公布日確診數，國民黨立委林奕華今表示，上衛福部COVID-19關鍵決策網一查才發覺5月17日本土確診數已破千達1002例，每日確診數疑似也遭偷改，質疑有詭。

林奕華表示，自從指揮中心指揮官陳時中創造校正回歸一詞後，衛福部每天記者都會公布當日確診數與校正回歸兩個數字，結果現在大家都被校正回歸弄到糊塗，每天公佈的當日確診數也變得沒有意義。

林奕華質疑，除校正回歸外，每日確診數竟也偷偷修改，跟記者會所公布資料不一樣，難道陳時中每天下午兩點都是在上演假新聞？陳應說清楚原因是什麼，該道歉就道歉，該下台就下台。

林奕華批評，校正回歸已大大打臉所謂的超前部署與指揮中心的公信力，如今網站數據又跟記者會公佈數據有落差，恐再次重創指揮中心公信力；若每天下午兩點記者會公布數字都能偷偷造假，這樣指揮中心真的一點都沒有存在的意義了。