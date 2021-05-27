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全國村里長聯誼總會長力諫 蔡英文不能再躲在臉書背後

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
總統蔡英文。中央社
總統蔡英文。中央社

新冠肺炎疫情嚴重，桃園市汴洲里長楊鑫坤今以全國村里長聯誼總會長身分發公開信，直諫總統蔡英文「疫情這麼嚴重，非常時刻您要站出來帶領大家面對難關」，並指「中央的疫苗政策要做更彈性、更積極、有效的處理」。

楊鑫坤表示，全國村里長聯誼總會是全台22個縣市村里長聯誼會的總會，成員幾乎包辦全台各縣市村里長，公開信也可以說幾近全台所有村里長心聲。

楊鑫坤在公開信寫道，不要再有意識形態存在，病毒不會分藍綠、也不會分執政或在野，此刻是共同保護我們的家、保護這塊土地所有的同胞百姓身家性命。他也提到「只再慢就來不及了，蔡英文總統您看到了嗎?」

另外，政府應該要動員更多全國的力量（包含民間丶企業界)儘速把疫苗買回來，若政府真的不便出面，讓民間企業來做，護國神山台積電這個籌碼現在剛好可以展現影響力。

楊鑫坤也說，身為基層村里長，看到里民驚恐、百業蕭條，整個社會狀態荒腔走板。在這危急時刻，總統不能再躲在臉書背後，應該要站在第一線，和國人共同面對處理「這麼嚴峻的疫情」。

疫情 疫苗 蔡英文

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