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太魯閣號事件 邱臣遠：台鐵懲處名單不符合社會期待

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
台鐵太魯閣號事故釀49死。台鐵昨晚公布該局懲處名單，最高層級到副局長朱來順、最重則是花蓮工務段長戴金原記一大過。本報資料照片
台鐵太魯閣號事故釀49死。台鐵昨晚公布該局懲處名單，最高層級到副局長朱來順、最重則是花蓮工務段長戴金原記一大過。本報資料照片

台鐵局針對太魯閣號事件昨天提出12人懲處名單，但民眾黨立委邱臣遠認為，「懲處名單不符合社會期待！」最高只有1個人記1大過，這連台鐵基層員工都看不下去。因此他主張必須重新檢討懲處額度，從上到下、從嚴從重，才能痛定思痛，回應無辜犧牲的49條人命、家庭與社會的普遍要求。

疫情嚴峻，太魯閣號事件逐漸被人們淡忘，邱臣遠說，他身為立法院交通委員會召委，針對4月2日太魯閣號49死218傷的嚴重出軌事故咎責案，仍必須緊盯不放，給人民交代。

邱臣遠說，台鐵局昨天終於提出12人行政懲處名單，但這次事故死傷情形，重於上次普悠瑪事故，相關懲處卻較上次少且輕，不符比例原則。因此我要求台鐵局針對這次的懲處重新檢討，從上到下、從嚴從重來處分。

邱臣遠比較這次懲處12人名單與上次普悠瑪事故懲處達20人且包括三位前局長，這次處罰的最高層級只有副局長朱來順被記過1次，其中最重的懲處，也只有花蓮工務段段長記大過1次，其餘人員分別是記過或申誡1至2次不等，「讓人完全無法接受！」

邱臣遠說，包括公共工程會查出包商李義祥涉嫌違反「營造業法」兼任工地主任，且有「借牌轉包」、沒有確實登錄、台鐵邊坡未設置隔離措施等，都是台鐵工務單位應該及時發現卻未發現、應該作為卻未作為的缺失。

他表示，甚至工程會也查出，事故當時，花蓮工務段施工主任，就被廠商通知在第一時間到達現場，卻未能即時通報列車減速避禍。「台鐵應該要用最負責、嚴謹的態度來咎責。

「台鐵長期對於軌道工程工地危機管理意識薄弱」，邱臣遠表示，冰凍三尺非一日之寒，這是台鐵內部文化所致，有權力制訂相關制度、負責督導工務的，都應該比照花蓮工務段段長，做出相同懲處。

台鐵 太魯閣 民眾黨

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