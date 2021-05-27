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【重磅快評】AZ杯水車薪 蔡英文大打疫苗認知作戰

聯合報 / 主筆室
蔡英文總統今天在臉書上指出，今天起，新一批的AZ疫苗 開始配送到全國，提供給第一線的醫護和警消人員優先施打。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統今天在臉書上指出，今天起，新一批的AZ疫苗 開始配送到全國，提供給第一線的醫護和警消人員優先施打。圖／取自蔡英文臉書

在台灣醫療瀕臨崩潰，連醫院龍頭台大醫院都大聲求救之際，新一批41萬劑AZ疫苗，今天開始進行第一階段15萬劑的配發作業，分送各縣市提供給第一醫護和警消人員優先施打。雖然疫苗數量只是杯水車薪，不過蔡英文總統還是大打疫苗認知作戰。

蔡英文在臉書自問自答說明為何上周就抵達的疫苗，這周才能開始配送：「因為疫苗要打入人體，需要透過嚴謹的檢查程序，從拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，進行包含外觀、鑑別、pH值、DNA/protein比例、細菌內毒素、無菌及效價等檢驗，確認一切檢驗合格，才會核發封緘證明書，進行配送施打。」

這些疫苗檢驗細節，恐怕包括蔡英文在內，沒幾個人能搞清楚。不過，反正蔡英文的重點也不在解釋流程，她只是用這些一般人弄不懂的檢驗細節，來凸顯疫苗作業的嚴謹；然後告訴大家：「我已經說過，陸續還會有更多疫苗，我們會一樣嚴格把關，讓國人安心放心。」

醫護和防疫人員艱難苦守抗疫防線，蔡英文也頑固堅守抗中疫苗防線。蔡英文努力捍衛著她昨天所說的疫苗採購3原則：因為疫苗涉及嚴格的供貨、冷鏈、緊急授權程序，以及安全直接保證，所以要由中央統籌採購、要向原廠洽購，而且已購3000萬劑。

然而，疫情指揮官陳時中原曾鬆口地方自購疫苗，法規寫在那裡；只是寫在那裡的法規還沒修改，陳時中已改口說要中央統籌。蔡英文說疫苗不能代理，要向原廠洽購才有保障，也徹底打破國際商業常規。至於蔡英文和陳時中開過幾張疫苗支票，已經沒人記得，只知道數字兜不攏，迄今也只從天上分批掉下70餘萬劑，其他都在雲深不知處。

最近疫情迅猛，人人迫切渴求疫苗防護，蔡政府無法提供疫苗，地方強烈要求開放自購。蔡英文一方面禁止地方自購，堅拒大陸代理或產製的疫苗，另一方面又作了最新承諾：6月底到200萬劑，8月底到1000萬劑。

但具急重症醫學背景的台北市長柯文哲說得直白：若現在狀況持續到8月，恐怕死傷慘重，若屆時等到的是國產疫苗，又等同將國運賭在不可知的期望上。柯文哲怒轟中央，不要在辦公室裡看數字。蔡英文和陳時中的確應像柯文哲那樣親自到醫院現場，去看看醫療瀕臨崩潰、不斷有人被抬出去的慘況。

但這些恐怕還不在蔡英文關切的範圍。就像國人關切防疫作戰，蔡英文更關切認知作戰；國人還沒看到中共進行了什麼有效的認知作戰，綠營寫手已經鋪天蓋地展開反串親中的認知作戰。國人擔心抗疫防線崩潰的生命代價，蔡英文更擔心抗中疫苗防線失守的面子和利益。

AZ疫苗 蔡英文 陳時中

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