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人命關天柯文哲不等了 北市正想辦法自購疫苗 新北仍喊同步中央

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【重磅快評】蔡總統正用美國目光 看待台灣人的命

聯合報 / 主筆室
蔡英文總統日前在臉書表示，8月底就有1000萬劑到貨。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統日前在臉書表示，8月底就有1000萬劑到貨。圖／取自蔡英文臉書

AIT處長酈英傑離台記者會後被洗板，他說台灣確診率相對低，正研發疫苗「數月後會上市」，不是美國釋出疫苗優先選項。此言被台北市長柯文哲嗆問「死11個人不算多？」台灣人的命在美國人眼中不是命，但在台灣總統眼中，台灣人的命是命嗎？

白宮醫療顧問佛奇說，美國實際染疫死亡人數可能逾90萬人。如此相比，這世界除了印度，哪一國都是疫情相對平穩，台灣死亡數連美印的零頭都不到，難怪人家不當回事。台灣人不必怪美國無情，該深思的是，為何我們的領導人也和酈英傑般，認為國人還能等到8月，等沒有國際認證的國產疫苗來救命？

蔡總統一錘定音：疫苗採購是中央統籌，8月底就有1000萬劑到貨。這話和去年陳時中、蘇貞昌的承諾一樣，都是騙死人不償命。台北市長柯文哲一針見血，叫蔡總統「別說空泛數字」，並預言「等到8月打國產疫苗，等於把國運賭在不可知的期望上，會死傷慘重。」

柯P不是危言聳聽。急診醫師深知，在死神面前，人命沒有時間可以賭。

去年病毒在國境外，台灣人可以容忍蔡政府吹牛皮，紙上疫苗上千萬，全國歌舞昇平，但當國門被綠委施壓打開，病毒有如木馬屠城，蔡總統還以為台灣人有多少時間陪她賭命？天真地等著那些為了省錢，從頭就不打算作第三期人體實驗，只想靠政治力護航作起壟斷生意的業者？

新冠疫苗不是國造拼裝潛艦，有的是時間磨，甚至還有歐美在背後奧援；蔡總統想利用疫情一舉扶植國產疫苗，其志可嘉，但當國產疫苗被放上疫情天平，另一端是國人性命，蔡總統無視人命被綁著時間引線，難怪民間要質疑其中有不可告人的利益關係。

蔡政府始終沒將病毒列為頭號敵人。先前為了甩鍋國門失守的責任，放任網軍打柯候保蔡陳，當疫情一發不可收拾，人民對疫苗需求孔急，地方呼籲緊急國際採購，不要排拒大陸代理的德國BNT疫苗，府院黨就齊心抹紅汙名這支全球公認最好的疫苗。上自總統高官，下到水溝側翼，相繼拿出各種違反事理的說法，企圖扭曲人民認知。與先前府院黨處理萊豬一般，黨意凌駕人民權益，但這回，就算民進黨踩扁了BNT疫苗又如何？

病毒仍在台灣每寸國土上肆虐，愈來愈多人死在醫院、家中，醫院一一崩解，蕭條正如另一種病毒開始吞蝕台灣。

雙北醫院相繼發出崩毀吶喊，指揮中心已讀不回，蔡總統的網軍們繼續認知作戰，編撰「全台救新北」之類的甩鍋故事，台大醫院院長出來呼救「Hospitals Need Help」，陳時中的回應是「辛苦了」。指揮官的冷靜，來自總統院長的無情，他們活在層層保護中，難以體會醫療火線正在重演去年武漢、紐約的悲劇。

無論蔡總統是因反中，或者親美才不願放行大陸代理的BNT疫苗，她忘記自己是台灣人。台灣人的命是命，不該因為任何意識型態、政權利害而犧牲。

新冠疫苗 台灣人 疫情

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