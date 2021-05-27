快訊

獨／新北稅捐處傳一例確診 員工質疑：同層樓未被匡列

人命關天柯文哲不等了 北市正想辦法自購疫苗 新北仍喊同步中央

民進黨籲：國民黨全力支持紓困條例勿杯葛

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人謝佩芬。圖／民進黨提供
民進黨發言人謝佩芬。圖／民進黨提供

民進黨發言人謝佩芬今天表示，國民黨今天舉行記者會公布執政黨相關民調，但國民黨上週才說過，考量疫情嚴重以防疫優先而暫緩，不過事隔一週卻又在疫情同樣嚴峻的時刻舉行記者會，顯見國民黨前後矛盾，也證明國民黨總是將政治攻防置於防疫工作之上的心態，令人遺憾；若國民黨重視防疫與紓困工作，請儘速支持審查紓困條例，不要愚弄民意，說一套又做一套。

謝佩芬表示，當前台灣面臨疫情變化，最重要的除了全民遵循中央流行疫情指揮中心的防疫工作外，因為國家整體經濟發展與人民生活也受到影響，更是需要政府政策協助的時候；然而，需要朝野共同支持防疫紓困的關鍵時刻，國民黨作為最大在野黨，卻杯葛今天立法院緊急處理的紓困條例，導致朝野協商沒有結論。

謝佩芬表示，對抗病毒應不分藍綠，此時此刻台灣除了需要全國人民團結防疫，國家經濟與國民的生活也必須持續維持，請國民黨少點政黨利益考量，除了全力配合指揮中心的防疫工作，也請共同支持通過紓困條例，把台灣人民放在第一位。

國民黨 疫情 民進黨

延伸閱讀

莊人祥證實BNT疫苗德國製 國民黨：民進黨造謠者請道歉

民進黨紓困預算突襲再增2100億元 國民黨團：違憲疑慮

朝野協商紓困預算 在野黨提條件

國民黨：蔡英文連任一年施政總體檢 滿分10分僅拿4.88分

相關新聞

每日公布確診數遭偷改？林奕華：指揮中心沒存在意義

本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心上周六起，以校正回歸方式補充已公布日確診數，國民黨立委林奕華今表示，上衛福部COVID...

江啟臣：疫情失控是人禍 搞大意識形態是無良政客

本土疫情持續嚴峻，國民黨主席江啟臣晚間在臉書提出六主張，並正告民進黨政府，台灣疫情的失控絕對是「人禍」，在攸關人民性命與...

台港10年前互設機構談判幕後 蕭萬長曾讚：不可能談出更好的結果

香港駐台的經濟文化辦事處5月18日無預警關閉，暫停運作；外界揣測這可能是香港自台北撤館並最終也讓台駐港處關閉的前奏。這讓當初艱辛商談設處的我方主談人、陸委會港澳處前處長朱曦特別感慨，並揭露當年從未曝光過的談判內幕，當初我方設定目標包括「台北經濟文化辦事處」作為設處名稱，全數達成，談判結果報到當時總統府內的兩岸小組時，前副總統蕭萬長評價說，不可能談出比這更好的結果。

全國村里長聯誼總會長力諫 蔡英文不能再躲在臉書背後

新冠肺炎疫情嚴重，桃園市汴洲里長楊鑫坤今以全國村里長聯誼總會長身分發公開信，直諫總統蔡英文「疫情這麼嚴重，非常時刻您要站...

太魯閣號事件 邱臣遠：台鐵懲處名單不符合社會期待

台鐵局針對太魯閣號事件昨天提出12人懲處名單，但民眾黨立委邱臣遠認為，「懲處名單不符合社會期待！」最高只有1個人記1大過...

【重磅快評】AZ杯水車薪 蔡英文大打疫苗認知作戰

在台灣醫療瀕臨崩潰，連醫院龍頭台大醫院都大聲求救之際，新一批41萬劑AZ疫苗，今天開始進行第一階段15萬劑的配發作業，分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。