民進黨籲：國民黨全力支持紓困條例勿杯葛

民進黨發言人謝佩芬今天表示，國民黨今天舉行記者會公布執政黨相關民調，但國民黨上週才說過，考量疫情嚴重以防疫優先而暫緩，不過事隔一週卻又在疫情同樣嚴峻的時刻舉行記者會，顯見國民黨前後矛盾，也證明國民黨總是將政治攻防置於防疫工作之上的心態，令人遺憾；若國民黨重視防疫與紓困工作，請儘速支持審查紓困條例，不要愚弄民意，說一套又做一套。

謝佩芬表示，當前台灣面臨疫情變化，最重要的除了全民遵循中央流行疫情指揮中心的防疫工作外，因為國家整體經濟發展與人民生活也受到影響，更是需要政府政策協助的時候；然而，需要朝野共同支持防疫紓困的關鍵時刻，國民黨作為最大在野黨，卻杯葛今天立法院緊急處理的紓困條例，導致朝野協商沒有結論。

謝佩芬表示，對抗病毒應不分藍綠，此時此刻台灣除了需要全國人民團結防疫，國家經濟與國民的生活也必須持續維持，請國民黨少點政黨利益考量，除了全力配合指揮中心的防疫工作，也請共同支持通過紓困條例，把台灣人民放在第一位。