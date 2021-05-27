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民眾黨提案徵用建商長期空屋 供隔離者及醫護入住

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨團今舉行記者會。記者李承穎／攝影
民眾黨團今舉行記者會。記者李承穎／攝影

立法院今朝野協商「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，民眾黨團共提出30案附帶決議，其中一項為徵用房屋建設公司新建且長期空屋住宅，提供無家者、居家隔離民眾、醫護人員入住，舒緩檢疫所、醫院宿舍量能。

提案內容指出，在社區感染擴大、疫情升溫同時，有許多無家者無固定居所，可能在不同街道、行政區間流動，在夏日高溫下難維持全日配戴口罩，無家者亦可能無資力購買每日長時間配戴的口罩用量，如不予妥善照料，形同政府放任為防疫破口。

此外，目前醫院病床數、集中檢疫或隔離處所不足，輕症確診者安排於家中隔離，多數民眾家中扣除家人居住空間後，難以騰出一套獨立居室及衛浴；接觸疑似感染者或照護確診者醫事人員，也因憂慮可能帶原傳染給家人，有在抗疫期間居住往返於特定居所及醫院,需求，但各醫院宿舍不敷使用。

民眾黨團表示，我國低度用電、新建待售住宅多達97萬宅，上述三種情形可透過徵用房屋建設公司新建且長期空屋住宅，作為安置或居所加以解决。附帶決議要求內政部會同衛福部於2周內評估徵用長期空屋作為解決方案，並擬定執行計畫，向立法院提出書面調查報告。

民眾黨團總召邱臣遠表示，今朝野協商中，民眾黨團共提出30案附帶決議，包含提高疫苗覆蓋率、維護勞工相關權益、防疫照顧假津貼、第一線警消津貼跟物資、百工百業紓困等面向，但今天尚未討論到，將於明天朝野協商繼續討論，希望朝野都能支持提案內容，納入修正草案附帶決議。

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