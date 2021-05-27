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保護英雄的英雄！賴清德向醫院清潔人員致敬

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德。圖／總統府提供
副總統賴清德。圖／總統府提供

新冠肺炎本土疫情嚴峻，副總統賴清德今天在臉書上向所有醫院清潔人員致敬。他表示，清潔人員不只是英雄，更是保護英雄的英雄。謝謝許多在看不見角落，默默撐起台灣的抗疫戰士們。

賴清德形容清潔人員早已分不清眼前的霧氣是呼吸還是酒精造成；也分不清是室外的氣溫還是防護衣內的體溫，讓汗水止不住。他說，一次又一次的擦拭，一遍又一遍的重覆，除了醫護人員外，也有一群穿著防護衣、戴著面罩的抗疫戰士。

賴清德說，醫院清潔人員的勤務繁重。在疫情之前，就忍受艱苦的環境。疫情爆發後，更擔綱第一線醫護人員的後勤，不只要清潔患者的血液、處理治療產生的垃圾，更要一遍遍地擦拭病床及病患移動的足跡，以阻斷任何病毒傳播的途徑。防護衣很悶熱，醫院更有高感染風險。「清潔人員跟我們一樣害怕染疫，但是他們知道，在台灣需要他們的時候，他們可以挺身和醫護同仁站在第一線，一起為患者留下無後顧之憂的醫療環境。」

新冠肺炎本土疫情嚴峻，副總統賴清德今天在臉書上向所有醫院清潔人員致敬。圖／取自賴清德臉書
新冠肺炎本土疫情嚴峻，副總統賴清德今天在臉書上向所有醫院清潔人員致敬。圖／取自賴清德臉書

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 賴清德 醫護人員

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