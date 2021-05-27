保護英雄的英雄！賴清德向醫院清潔人員致敬

新冠肺炎本土疫情嚴峻，副總統賴清德今天在臉書上向所有醫院清潔人員致敬。他表示，清潔人員不只是英雄，更是保護英雄的英雄。謝謝許多在看不見角落，默默撐起台灣的抗疫戰士們。

賴清德形容清潔人員早已分不清眼前的霧氣是呼吸還是酒精造成；也分不清是室外的氣溫還是防護衣內的體溫，讓汗水止不住。他說，一次又一次的擦拭，一遍又一遍的重覆，除了醫護人員外，也有一群穿著防護衣、戴著面罩的抗疫戰士。