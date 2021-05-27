新竹縣長照機構群聚感染擴大 再有2長者1清潔工確診
新竹縣昨天出現首宗長照機構有名60歲男性確診為COVID-19，為案6099，沒想到今天匡列的194人經過採檢，其中再有2名分別為80多歲及60多歲的男性長者陽性確診，另外1名20多歲的印尼籍清潔工同樣確診，已知目前該長照機構內有4人確診都已送醫隔離治療。
經新竹縣衛生局疫調，今天新竹縣確診的4人都與案6099有關，其中案6756及案6757的80多歲男性與60多歲男性，與案6099為機構內同房室友，昨天2人經匡列採檢，PCR篩檢結果為陽性確診。
同時機構內的20多歲印尼籍女清潔工，同樣陽性確診，被列為案6758，但她從2017年8月就入境台灣，期間並未出境，且一直在機構內擔任清潔工，平時則住在機構內的員工宿舍。
而案6760為居住在竹北市的60多歲男性，有萬華地區活動史，與昨天新竹縣的確診個案6099為同時段洗腎病人。
目前案6099當中，194名被匡列者經篩檢，其中3人陽性確診，其餘191人均為陰性，目前持續隔離及自主健康監測。
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