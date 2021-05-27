堅持跟原廠買疫苗 朱學恒怒嗆范雲「禍國殃民」

藍營縣市長呼籲開放地方購買疫苗，南投縣長林明溱主張透過亞太地區代理商上海復星購買美國輝瑞／德國BNT疫苗。民進黨立委范雲表示，疫苗相當專業，她質疑跟代理商買到時候出問題「是誰的問題？」冷鏈、包裝過程中出問題誰負責？

網紅朱學恒今天在臉書貼文，「有代理商你跑去找原廠買叫做水貨，才沒有售後服務好嗎？一點社會經驗都沒有還敢出來禍國殃民！對！范雲，我就是在說你！不爽來告我！」

朱學恒貼文立即獲得近八千個讚、一千五百留言踴躍討論。網友紛紛留言，「商業模式就是這樣，護航到扭曲，就是無知啊」、「這種水準竟然是我國的立法委員」、「她車子是都跟原廠買的嗎？」「賓士不要跟中華賓士買，要請貿易商從德國原廠進？」「妳去日本買dyson吸塵器回台，妳還想要保固？」