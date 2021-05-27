民進黨紓困預算突襲再增2100億元 國民黨團：違憲疑慮

立法院今朝野協商紓困振興條例修正草案，民進黨團提出修正動議除政院版追加2100億元外，得視疫情狀況再編列2100億元。但在野黨團質疑，憲法規定立院審議預算不得為增加之決議，民進黨團修正動議遭有違憲之虞。

國民黨團總召費鴻泰表示，民進黨要一口氣追加4200億元，要做什麼都不知道，至少應找衛福部、財政部、經濟部、交通部、勞動部等要預算最多的單位說明清楚，朝野協商才有意義。

費鴻泰說，疫情不控制，要再多少2100億元都不知道；要控制疫情，最重要的是疫苗什麼時候可以開始打？只要講清楚，再多的錢老百姓都願意花。

國民黨立委李貴敏表示，立法院審查的議案屬法律案或預算案，要看法案本身的精神，憲法規定是要防止預算膨脹，增加人民負擔，財政紀律法規定，要增加預算金額要說明資金來源。

國民黨立委賴士葆也說，立法院只能刪預算，行政院要錢卻透過民進黨團提案空白授權，不是開大門走大路做法，要就行政院重新評估需求、提案，一次到位，立法院臨時會處理，只要合理不會有太多意見，2、3周內就可以二、三讀。

賴士葆也主張，之前防疫紓困預算，地方政府分到的錢約6%，追加預算後，對於地方執行中央要求事務，中央應予補助，比如熱區設快篩站；現在半封城，防疫照顧假薪資補貼也應明訂在法律中，老百姓已經快抓狂。

國民黨立委曾銘宗也質疑，行政院13日才發文送來修法草案要增加2100億元，現在才過2周，民進黨團在沒有任何評估報告下，又提修正動議說要再加2100億元，把老百姓的納稅錢當什麼。

曾銘宗說，認同疫情嚴重，要紓困防疫經費贊成，但總要評估報告，說清楚錢用去哪裡，他主張全民免費打疫苗，防疫照顧假要給薪、給假。

國民黨立委林奕華表示，這次疫情衝擊各行各業，但立委沒有增加預算權利，錢也都是舉債來的，還是要依照合法合憲程序來走，合理的預算不會不支持。

民眾黨團總召邱臣遠表示，大方向支持樹饋預算追加至6300億元後再加2100億元，但要有具體評估報告，尤其一年以來兩次追加紓困預算都沒有到位，行政團隊誤判問題必須解決；目前還未用的380餘億元應補助自營與藝文工作業者。

民眾黨立委賴香伶表示，支持防疫照顧假應以平均投保薪資按日六成給付津貼，相關規定也應入法保障。賴也質疑，民進黨團可以提案增加政府預算額度？

時代力量立委邱顯智表示，防疫紓困振興重要，以特別條例就是幫政府開路，逤覺得錢不夠，應說明要拿錢的具體規劃是什麼？時力立委王婉諭說，停課不知要延長多久，家長照顧會造成經濟困難，支持防疫照顧假應給補貼。

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