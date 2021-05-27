調查局最新人事 「號稱」破史上最大K毒法祕升秘書

調查局今天公布秘書人員調升名單，其中國際事務處駐泰國法務秘書陳慶星，因協助「破獲」號稱史上最大K他命案，調升新竹市調查站秘書，毒品攻堅高手、高雄市調查處鳳山站組長林逸彬，調升屏東縣調查站秘書，至波人事總計調整14人，預計6月跟7月到職。

台泰合作去年宣布查獲10億美金（約台幣285億元）K他命案，後來證明是場「誤會」，因為在經過實驗室測試後，發現是一種用來製作清潔劑、名為磷酸三鈉的化學物質。

另外，新北市調查處重新站組長張昱鑫，調升新竹縣站秘書，張昱鑫喜好到世界各地跑馬拉松，號稱「馬拉松王子」，其組員雖曾經發生酒駕遭記過事件風波，但因是個人行為，不影響張昱鑫升遷。

其他人員動包括：國家安全維護站組長鄧泉宏，調升國家安全維護工作站秘書；基隆市調查站組長張家銘，調升基隆市調查站秘書；鑑識科學處調查專員李俊德，調升宜蘭縣調查站秘書；台北市調查處士林站組長吳文琦、調升嘉義縣調查站秘書。台中市調查處專員林進宏，調升中機站秘書。