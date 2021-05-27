國民黨：蔡英文連任一年施政總體檢 滿分10分僅拿4.88分

國民黨上午舉行「蔡英文連任一年施政總體檢」記者會，國民黨文傳會副主委王育敏指出，蔡政府接連在缺水、缺電、缺疫苗等議題失信於民，在滿分為10分的評分下，僅得到4.88分；從細項來看，包括低薪改善、保障勞工、環保生態、司法改革、兩岸關係、外交關係等皆不到5分。

王育敏表示，根據國民黨委託TVBS民調中心的調查顯示，蔡英文去年520整體施政還有6.19分的勉強及格，然而連任一年後卻僅剩4.88分。包括選前反萊劑、選後進萊豬的政策髮夾彎；治安惡化，放寬黑道入黨；缺水、缺電、缺疫苗，民生供應擺爛；以及無法和平發展的兩岸關係，皆重創民眾對蔡政府的信任。

王育敏指出，在黑道暴力方面，有高達75.4%受訪民眾表達台灣黑道暴力問題嚴峻，其中民進黨支持者亦有69.5%認同。民進黨雖表示要檢討排黑條款，但民眾對於民進黨排黑改革也高達62.0%沒有信心，其中民進黨支持者中26.9%表示沒有信心，無政黨傾向者更是有61.6%表示沒有信心。

王育敏進一步表示，在低薪改善方面，民調顯示從去年的5.62分下滑到今年的4.41分，滑落幅度相當顯著；保障保障勞工方面，今年僅獲4.98分，遠低於去年的5.92分，勞保沒推出任何改革方案，「勞工是心中最軟的一塊」已成諷刺；在環保生態方面，從去年的高標6.13分滑落到僅剩4.93分，顯見破壞千年藻礁、火力全開製造空污讓人民非常不滿。

在司法改革方面，王育敏指出，該項在去年民調結果中，在各項目中名列最低的4.96分，今年更創新低4.12分，治安惡化更讓民眾對於社會的公平正義失去信心；在兩岸關係上，蔡英文執政後，兩岸關係幾乎已經「沒有關係」，但去年仍有5.52分，今年得到4.49分，顯然在蔡政府未停止操作反中，即使新任陸委會主委邱太三希望兩岸春暖花開，但沒有互信、沒有交集情況下，兩岸關係繼續緊繃。

在外交關係上，王育敏表示，蔡英文雖早就宣稱以務實外交，積極參與國際社會，去年也僅得到5.64分，今年更低只有4.89分。民進黨經常以國際有關台灣的訊息進行國內政治宣傳，即「出口轉內銷的大內宣」，然而無助於我國實際外交事務，對我國外交關係與參與國際活動無實質幫助。