外交部：14友邦、9國挺台支持WHA 力道再創新高

外交部今天表示，今年世界衛生大會（WHA）於5月24日至6月1日以視訊方式舉行，14個友邦以世界衛生組織（WHO）會員國身分為我國提案、致函及執言等方式，堅定支持台灣參與WHA，另外9個理念相近國家及馬爾他騎士團也在WHA會中，直接或間接發言表達支持，力道再創新高，英國、加拿大和澳洲三國更是首度在WHA會中明確提及我國，外交部對此表達誠摯感謝。

外交部表示，今年友邦在WHA會中為我國仗義執言，疾呼WHO不該為政治因素排除台灣參與，才能確保防疫無漏洞。帛琉總統兼衛生部長惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）親自發言堅定支持我國。理念相近國家在會中支持台灣的聲量及力道更加強勁，美國、日本、英國、加拿大、澳大利亞及馬爾他騎士團以直接發言方式為台灣聲援，肯定台灣在全球防疫合作的貢獻，並強調終結疫情有賴包括台灣在內的所有夥伴共同合作。

外交部表示，德國、紐西蘭、捷克、立陶宛等理念相近國家也以間接方式聲援台灣，強調全球健康正面臨重大挑戰的危急時刻，唯有落實包容性才能戰勝疫情，其中立陶宛也是首度在WHA發言助我。

外交部表示，感謝友邦對我國一向堅定的支持，也感謝理念相近國家以更直接、公開的方式，肯定台灣在醫衛領域的專業及貢獻。外交部再度呼籲WHO尊重並體現憲章宗旨，傾聽各方支持台灣應參與WHA的訴求，邀請台灣平等、有尊嚴參與WHO所有會議、活動與機制。台灣將繼續秉持「專業、務實、有貢獻」的精神，積極與友邦及理念相近國家密切合作，共同維護全球衛生安全。

我駐美國亞特蘭大辦事處昨天表示，美國東南6州（阿拉巴馬州、喬治亞州、肯塔基州、南卡羅萊納州、北卡羅萊納州及田納西州)的參、眾議會在今年2月至5月間分別通過共11項友台決議案及聲明案，一致支持台灣有意義參與WHO，創下近年來首例。這顯示美國地方政要及民眾越來越認識到台灣民主價值的重要性以及中國威權的威脅，願意為台灣站台，支持台灣參與WHO等國際組織，實現「讓台灣幫忙」的精神。

辦事處表示，這11項決議案及聲明案包括2項聯合決議案、7項個別決議案及2項個別聲明案，感謝台灣在疫情期間援贈美國東南地區數十萬片醫療用及N95口罩等物資，一同對抗新冠肺炎，並稱讚台灣是亞太地區的民主自由燈塔，肯定台美夥伴關係，支持台灣有意義參與WHO等國際組織及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）、教育合作備忘錄、進行華語文交流以及駕照互惠協定等。