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民進黨：國民黨有份替大陸疫苗擦脂抹粉的「教戰守則」

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨指控，國民黨有份替大陸疫苗擦脂抹粉的「教戰守則」。本報系資料照
民進黨指控，國民黨有份替大陸疫苗擦脂抹粉的「教戰守則」。本報系資料照

民進黨發言人謝佩芬今天表示，昨天有媒體人在政論節目中爆料國民黨有一份「教戰守則」的資料，這份「教戰守則」內容洋洋灑灑列出15條指引，都與近期的疫情、疫苗等議題有明顯相關聯，令人驚覺這些內容都是在為大陸疫苗擦脂抹粉，顯然國民黨的「中央廚房」正在利用疫情當下，煽動疫苗之亂。

謝佩芬表示，國民黨教戰守則包括「大陸願提供陸製疫苗泛藍選民都不敢用，千萬不要碰」、「建議可以統一講輝瑞疫苗，民眾比較知道是什麼，BNT大家比較不懂」、「強調大陸只是代理，民眾是歡迎輝瑞疫苗」、「建議強調德國製疫苗」等。

謝佩芬指出，果然國民黨這幾天來，從上到下的政治人物，甚至還有側翼的粉絲團，論述方向與用字遣詞，口徑都和這份教戰守則不謀而合。國民黨既然沒有否認這份教戰守則的存在，也就證實了國民黨中央有「中央廚房」在製作帶風向的言論；可以證實國民黨就是用這份「教戰守則」在指揮網軍如何和指揮中心作戰。

謝佩芬表示，過去國民黨大力鼓吹所謂的「中國疫苗」、「大陸疫苗」，這幾天也改口不講「中國疫苗」、「大陸疫苗」，像是國民黨智庫副董事長連勝文過去曾說過「若台灣有中國疫苗，我第1個打」，這幾天口風卻開始改變並喊話國民黨應主動協調購買BNT疫苗。

謝佩芬說，在這疫情關鍵時刻，國民黨滿腦子竟然想的是要和「中央疫情指揮中心作戰」，想得都是如何帶風向，如何煽動恐慌的話，國民黨主席江啟臣必須為這樣的教戰守則向人民道歉。

謝佩芬批評，在疫情關鍵時刻，國民黨究竟是要和誰交戰？台灣難道這就是江啟臣所謂的「疫情關鍵時刻、全力配合防疫」嗎？國民黨不敢否認這份「教戰守則」，證實國民黨說全力防疫、配合指揮中心根本是在欺騙台灣人民，我們要求國民黨江啟臣主席出來向指揮中心和全體國人說清楚、講明白。

疫苗

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