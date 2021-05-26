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8月大規模打國產疫苗？ 陳佩琪臉書提兩點突破盲腸

「校正回歸」捨本逐末 高思博：熱區普篩、提告止謠

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
國民黨中常委高思博今天在中常會提案防疫作為，決議集合力量能在熱區普遍快篩。圖／高思博提供
國民黨中常委高思博今天在中常會提案防疫作為，決議集合力量能在熱區普遍快篩。圖／高思博提供

國民黨中常委高思博今天在中常會針對防疫作為提案，中常會決議，集合立院黨團及執政縣市的力量，熱區普遍快篩、盡儘速取得足量國際認可疫苗，並依法打擊具政治動機的疫情造謠，讓社會能夠回歸正常運作。

高思博說，疫情由雙北擴散到全台各縣市，顯見軟性封阻成效不彰，而最近以「校正回歸」進行數字管理，則是捨本逐末。他認為，政府早應畫定熱區，並在熱區執行普遍快篩，讓健康群與染疫者能合理分流區隔，不要再因檢驗塞車，使民眾進一步受害。

他表示，國內疫苗數量嚴重不足，人民對於國產疫苗的產製過程仍有疑慮，若等待國產疫苗緩不濟急，國民黨應統合立法院黨團、執政縣市政府以及民間力量，盡一切方式取得已獲國際認可，數量足夠的疫苗，讓民眾盡速接種。

高思博認為，指揮中心每日記者會不斷重申提防假訊息，日前竟有林姓親綠寫手在國內最大網路論壇PTT中自導自演，透過惡意栽贓的謠言，企圖影響防疫作為，且嚴重撕裂社會團結，更有民進黨立委配合演出，意圖進一步箝制社會輿論。

他痛批，此種在網路上煽動造謠，並對政府防疫平台進行攻擊，並意圖栽贓嫁禍給藍、白營支持者的行為，背後政治動機十分惡劣。在抗疫期間，此行為已涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條。他強調，國民黨必須有具體作為，不能放任這種疑似自導自演的戲碼繼續發生，建議由立院黨團領銜向地檢署申告相關人等，並監督檢調單位徹底查緝，杜絕網路造謠，堅持防疫優先。

疫苗 高思博 國民黨

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