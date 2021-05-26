上海復星BNT疫苗是大陸代工？ 馬文君：培慧，你錯了

南投縣政府發函中央流行疫情指揮中心，要求同意縣市政府購買上海復星代理的輝瑞BNT疫苗。行政院中部辦公室執行長蔡培慧在臉書質疑，縣府說的輝瑞BNT「其實是由中國代工的復必泰疫苗」。國民黨立委馬文君表示，「培慧，你錯了」。

馬文君表示，南投縣政府希望引進的輝瑞BNT疫苗至今僅在德國與美國兩地生產，上海復星取得大中華區銷售代理權，只是在中港澳BNT疫苗被取名為「復必泰」，但輝瑞BNT不會因取了中文名字就變成另一隻疫苗。

馬文君說，上海復星近日確實爭取代工生產疫苗，但根本還沒上線，換句話說，現在根本沒有「中國製」的BNT疫苗。

蔡培慧質疑，「復必泰」目前僅銷售至港澳，仍未經中國大陸藥監局審批通過，也尚未在大陸上市，怎麼中國未上市疫苗卻要台灣施打？

馬文君表示，大陸藥監局至今沒發給輝瑞BNT審批，是為了替國產疫苗爭取完成三期臨床試驗時間，這是出於商業與國家戰略的競爭，「就跟如今蔡總統，乃至於整個民進黨政府護航高端疫苗一樣」，不是輝瑞BNT疫苗本身有問題。

馬文君質疑，難道南投鄉親沒有資格施打當今世上評價最高，效力最強副作用最小的輝瑞BNT疫苗嗎？為什麼蔡培慧要用這些錯誤的資訊來欺騙鄉親？如果蔡也是被認知作戰誤導，那就趕快更正，不要造謠扯後腿。