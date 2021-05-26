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8月大規模打國產疫苗？ 陳佩琪臉書提兩點突破盲腸

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影／蔡培慧批南投買疫苗 縣長、立委強力反批蔡造謠

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱強調，全台疫情淪陷，只有盡快施打疫苗才能讓民眾安心，希望綠營政治人物不要忙著內鬥。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱強調，全台疫情淪陷，只有盡快施打疫苗才能讓民眾安心，希望綠營政治人物不要忙著內鬥。圖／南投縣政府提供

國內疫情發燒，南投縣政府希望購買上海復星代理BNT疫苗，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧質疑，縣府說的輝瑞BNT「其實是由中國代工的復必泰疫苗」，國民黨立委許淑華檢舉蔡公然散播謠言。蔡培慧回應，輝瑞疫苗原本就需要分裝、代工，她並沒說錯，反批許淑華「雞蛋裡挑骨頭」。

許淑華指出，蔡培慧在臉書公然造謠上海復星「代理」的BNT疫苗是由中國大陸「代工」，究竟是傻傻分不清代理或代工？或故意混淆視聽？要求刑事局與調查局詳查蔡公然散播謠言，並請行政院出來面對，重罰300萬元。

許淑華說，台灣疫苗嚴重不足，要達到群體免疫效果還有一段距離，呼籲指揮中心回應是否開放讓地方政府採購疫苗，勿讓政治意識型態凌駕於全民健康之上。

立委馬文君也說，林明溱縣長計劃採購的輝瑞BNT疫苗，是美國Pfizer和德國BioNTech合作研發的產品，至今就只有德國與美國兩地生產。上海復星在去年疫情初始就投資，並取得大中華區銷售代理權，而在中港澳，輝瑞BNT疫苗被取名為「復必泰」。輝瑞BNT就是輝瑞BNT，不會因為取了一個中文名字，就變成另一支疫苗，提醒蔡培慧不要搞錯了。

蔡培慧則說，為了安全大家都想要盡快打疫苗，衛福部已經說，6月會有200萬劑、8月會有1000萬劑，南投縣政府應趕快申請，現在向國外購買可能來不及；另外，要購買輝瑞或復必泰，南投縣政府都應循序漸進提出，由中央受理；第三點，針對「代工、代理」，許淑華誤解她的意思，輝瑞送到中國是「原液」，需要分裝，就像手機組裝就叫「代工」，她並沒有說錯，希望許淑華能看清楚發文內容，不要雞蛋裡挑骨頭。

南投縣長林明溱強調，政府要讓人民免於恐懼。此時此刻，擁有疫苗，打了疫苗，民眾才安心，人民才能免於恐懼。這幾天網路、一些政治人物，質疑縣府想買疫苗，並批評南投防疫出現破口，他認為這些都是口水，全台各縣市都已經淪陷了，說三道四的人，不知道在質疑什麼？全民齊心抗疫的時候，有人卻忙著搞內鬥、找聚光燈，令人心寒。他只想說「沒有疫苗，什麼都是空談。」

蔡培慧在臉書貼文批評南投縣政府想購買大陸「代工」的復必泰疫苗，遭立委許淑華檢舉造謠。圖／翻攝蔡培慧臉書
蔡培慧在臉書貼文批評南投縣政府想購買大陸「代工」的復必泰疫苗，遭立委許淑華檢舉造謠。圖／翻攝蔡培慧臉書

疫苗 輝瑞 BNT

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