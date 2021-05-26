影／蔡培慧批南投買疫苗 縣長、立委強力反批蔡造謠

國內疫情發燒，南投縣政府希望購買上海復星代理BNT疫苗，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧質疑，縣府說的輝瑞BNT「其實是由中國代工的復必泰疫苗」，國民黨立委許淑華檢舉蔡公然散播謠言。蔡培慧回應，輝瑞疫苗原本就需要分裝、代工，她並沒說錯，反批許淑華「雞蛋裡挑骨頭」。

許淑華指出，蔡培慧在臉書公然造謠上海復星「代理」的BNT疫苗是由中國大陸「代工」，究竟是傻傻分不清代理或代工？或故意混淆視聽？要求刑事局與調查局詳查蔡公然散播謠言，並請行政院出來面對，重罰300萬元。

許淑華說，台灣疫苗嚴重不足，要達到群體免疫效果還有一段距離，呼籲指揮中心回應是否開放讓地方政府採購疫苗，勿讓政治意識型態凌駕於全民健康之上。

立委馬文君也說，林明溱縣長計劃採購的輝瑞BNT疫苗，是美國Pfizer和德國BioNTech合作研發的產品，至今就只有德國與美國兩地生產。上海復星在去年疫情初始就投資，並取得大中華區銷售代理權，而在中港澳，輝瑞BNT疫苗被取名為「復必泰」。輝瑞BNT就是輝瑞BNT，不會因為取了一個中文名字，就變成另一支疫苗，提醒蔡培慧不要搞錯了。

蔡培慧則說，為了安全大家都想要盡快打疫苗，衛福部已經說，6月會有200萬劑、8月會有1000萬劑，南投縣政府應趕快申請，現在向國外購買可能來不及；另外，要購買輝瑞或復必泰，南投縣政府都應循序漸進提出，由中央受理；第三點，針對「代工、代理」，許淑華誤解她的意思，輝瑞送到中國是「原液」，需要分裝，就像手機組裝就叫「代工」，她並沒有說錯，希望許淑華能看清楚發文內容，不要雞蛋裡挑骨頭。