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提疫苗調閱小組延會遭已讀不回 賴香伶批綠委有虧職責

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委賴香伶。報系資料照
民眾黨立委賴香伶。報系資料照

我國疫苗採購進度至今仍不明朗，立法院衛環委員會成立的疫苗採購調閱小組，在未曾開會情況下，5月底也將屆滿停止運作。民眾黨立委賴香伶今指出，昨天已將延會的連署提案送交召委陳瑩辦公室，至今卻「已讀不回」，執政黨委員不召開會議、不主動延長期限，「對於國人賦予國會的監督及調查權自動放棄，真的有虧職責。」

賴香伶表示，昨天衛福部長陳時中表明6月有200萬劑疫苗到貨、8月1000萬劑到貨，「顯然我們在國會的監督質疑仍有一定的效果」，但是從3月的第一批AZ疫苗開始，政府官員的回應是疫苗「上了飛機才算」、「落地才能說」，指揮中心的回應必須讓國人信任，「採購時間延宕的問題，國會仍應有實質監督權」。

賴香伶說，疫苗採購調閱小組成立後從未開會、5月底就屆滿停止運作，昨天將延會的連署提案送交召委辦公室後，至今卻「已讀不回」，「執政黨委員不召開疫苗採購調閱小組會議、不主動延長期限，令人不解，對於國人賦予國會的監督及調查權自動放棄，真的有虧職責。」

賴香伶表示，衛福部昨公布8月會有1200萬劑疫苗的時程，但後續規畫為何？過去行政院、衛福部專案報告中並沒有履約的相關資訊，基於國會監督行政單位的立場，疫苗採購進度、履約的條文資料，都應該具體向立法院說明，就算不能調閱，也可回應合約中預定的排程、數量，國產疫苗的生產進度，國會也應ㄧ併調閱，「請執政黨政府盡速向國會說明」。

AZ疫苗 賴香伶 衛福部

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