綠中常會談防疫 促加強說明陸方阻擋採購疫苗

蔡英文總統今天在民進黨中常會表示，政府與德國BNT疫苗原廠一度幾乎要完成簽約，但因中國介入，遲延到現在都無法簽約。據轉述，今天會中也有中常委提及，中國以疫苗對台灣統戰，阻擋台灣購買真正的原廠疫苗，執政黨應大力說明。

據轉述，民進黨團幹事長劉世芳在會中表示，中國以疫苗對台進行統戰，包括阻擋台灣購買真正的原廠疫苗等，這部分執政黨對外說明不夠，容易造成誤解，一定要有所澄清。

除了疫苗議題，會中也討論紓困。有常委提出紓困是否能直接發放現金、是否考慮減稅等，也有人替領時薪者、臨時工請命，提醒政府紓困方案要設身處地加以考量。

蔡英文除了要求政院與立院紓困方案進度不得延遲外，也指示政院公布新一波紓困方案後，要加強宣傳力道，務必讓民眾很簡單就能得知相關方案及申請管道。