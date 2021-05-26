強化國際合作及情資交換 台美日澳合辦洗錢防制研習營

外交部今天表示，為了深化交流各國應處洗錢犯罪防制的態樣、掌握未來趨勢，並與全球執法機關攜手打擊犯罪，外交部、法務部調查局、美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會、澳洲辦事處今天以視訊方式辦理「全球合作暨訓練架構－洗錢防制國際研習營」（GCTF Workshop on Anti-Money Laundering），線上與會者包括諾魯及吐瓦魯等各國駐台使節，並有法國、韓國、菲律賓、南非等共31國約280名執法官員及專家與會。

外交部表示，法務部長蔡清祥、外交部政務次長曾厚仁、AIT處長酈英傑（Brent Christensen）、日本台灣交流協會代表泉裕泰及澳洲辦事處代表露珍怡（Jenny Bloomfield）均以預錄方式出席致詞。

曾厚仁致詞時表示，GCTF自2015年成立以來，台、美、日與理念相近國家共同努力，已成為各國交流全球關注議題的平台，並讓台灣貢獻專業與經驗分享的多邊合作管道。在新冠肺炎疫情期間，各國更加倚賴網路交易，導致網路金融交易成為跨國罪犯駭侵與隱匿不法所得等犯罪溫床。

曾厚仁表示，這次活動提供理念相近國家的夥伴針對洗錢防制議題進行經驗交流及探討執法實務的絕佳機會，有助於營造更安全、自由、開放的國際社會，更尊重法治，並以規則為基礎的國際秩序。

外交部表示，這是GCTF第4度舉辦與執法合作的主題活動。儘管新冠肺炎疫情依然嚴峻，然而台、美、日、澳仍希望能透過GCTF平台，突破地理藩籬與疫情限制，以視訊方式與理念相近國家進行交流，協助各國強化洗錢防制相關領域的國際實務及犯罪防制工作。