【重磅快評】BNT疫苗破局蔡英文甩鍋中國，卻真露了餡

國內疫情益發嚴峻，台北市長柯文哲與藍營縣市首長自救買疫苗的行動愈來愈強烈，讓蔡政府壓力愈來愈大。昨天衛福部長陳時中只敢用影射方式暗指中國阻撓，總統蔡英文今天下午更直接在臉書貼文，說原來跟BNT德國原廠一度要完成簽約，因為中國介入才破局。蔡英文這席甩鍋中國的話，恰恰印證蔡政府只因BNT代理商是中國廠商，就逢中必反到不顧國人健康，硬要違反商業模式，跳過代理商直接找原廠，甩鍋不成反露餡。

過去台灣因為疫情不嚴重，對於蔡政府一再跳票的疫苗採購進度不甚在意。但半個月前，本土疫情轟然炸開，使得疫苗短缺的問題也跟著浮上檯面，逼得縣市首長要幫人民找疫苗。昨天南投縣長林明溱開出第一槍，要跟中央申請向ＢＮＴ的代理商上海復星洽購疫苗，柯文哲也怒嗆，如果疫苗再沒進度，就要自謀生路。

面對地方及民意的滔天壓力，神隱多日的蔡英文下午出手了。她開宗明義就說，疫苗的採購必須由中央統籌，明白擋住了地方首長自救的路。她說，包括英國的AZ疫苗、美國的 Moderna疫苗，以及德國的 BNT疫苗，英美兩支疫苗政府都順利訂購到了。至於德國的BNT疫苗，德國原廠也一度幾乎要完成簽約，但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約。直言是中國介入。

最關鍵的是她提到，包括已採購的AZ和Moderna疫苗，指揮中心的原則是直接與原廠洽購，或是透過COVAX平台向原廠洽購。只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠在品質與安全的直接保證跟負擔責任，來避免法律與政治的雙重風險。

細看內容根本是用魚目混珠的方式甩鍋中國，跟代理商購買物品，當然也就是跟原廠買一樣的享有相同的權利與售後服務，這不是基本常識嗎？請問，如果台灣的政府機關要買豐田的車子，是跟和泰汽車（代理商）買，還是跟日本的豐田車廠買？當然是和泰，因為和泰就是豐田汽車在台灣的總代理商。

而台灣要買BNT疫苗，當然也是要跟擁有大中華代理權的廠商購買，上海復星就是BNT的大中華代理商，當然是要照人家的遊戲規則走。但蔡政府只因代理商是中國廠商，硬要違反人家的商業模式，跳過代理商直接找原廠，原廠不願意違反代理的誠信原則，她就怪中國阻撓，當中邏輯與是非曲直再清楚不過。一個小小台灣要去找原廠買，請問是要買幾億支嗎？

透過擁有代理權的代理商購買原廠商品，是市井小民天天都在發生的商業行為，權益也不會因為跟代理商購買而受損，蔡英文作為商學院教授，對這基本的商業市場原則是真不懂還是假不懂，實在令人困惑。