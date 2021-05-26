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上海復星BNT疫苗大陸代工？許淑華檢舉蔡培慧散播謠言
南投縣政府發函中央流行疫情指揮中心，要求同意縣市政府購買上海復星代理BNT疫苗。行政院中部辦公室執行長蔡培慧在臉書質疑，縣府說的輝瑞BNT「其實是由中國代工的復必泰疫苗」。國民黨立委許淑華下午檢舉蔡公然散播謠言。
許淑華批評，蔡培慧卻在個人臉書公然造謠上海復星「代理」的BNT疫苗是由中國大陸「代工」，究竟是傻傻分不清代理或代工？或故意混淆視聽？呼籲刑事局與調查局詳查蔡公然散播謠言，並請行政院出來面對，重罰300萬元。
許淑華也說，台灣雖有AZ疫苗，但目前數量嚴重不足，離達到群體免疫效果還有一段距離，呼籲指揮中心正面回應是否開放讓地方政府採購疫苗，勿讓政治意識型態凌駕於全民健康之上。
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