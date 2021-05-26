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柯文哲嗆酈英傑：萊豬也吃了 所以才死11人不算多？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天說，「萊豬也吃了、軍火也買了，所以勒，(酈英傑)意思是，你們才死11人，不算多？」圖／引用自北市府直播
台北市長柯文哲今天說，「萊豬也吃了、軍火也買了，所以勒，(酈英傑)意思是，你們才死11人，不算多？」圖／引用自北市府直播

台灣是否可能取得美國釋出的新冠狀病毒疫苗，美國在台協會處長酈英傑今天表示，台灣確診人數相比全世界仍算低，美國政府還在擬定疫苗釋出的分配標準，會考量接受方的確診率、接種比例、醫療體系的量能。台北市長柯文哲今天嗆，「萊豬也吃了、軍火也買了，所以勒，(酈英傑)意思是，你們才死11人，不算多？」

柯文哲說，台灣的情況緊急不緊急，去醫院看一下就知道，怎麼會不緊急？但台灣要跟印度比，台灣死亡人數才要開始。柯文哲說，他作為台北市長，實在不想對另外一個國家的大使，在這邊講的話批評，但柯還是忍不住嗆，「但是，萊豬也吃了，軍火也買了，所以勒，意思是說，你們才死11人，不算多？」

柯文哲說，以台灣的狀況，台灣自己還是要去解決，他也知道，台灣在國際上處境很困難，對美國來說，美國也有自己的優先順利，美國就算有疫苗，也一定是自己國家的人先打，甚至美國國內打完，台灣也不會在優先順序，中南美洲的國家也很多。

至於柯文哲昨天說，應該先買國際現貨，柯文哲說，他指的國際現貨不是指BNT，還是呼籲中央疫苗政策要想清楚。

柯說，他作為重症醫學專家，疫情若要拖到九月初，未來三個月都是這樣局面的話，將一路死下去，柯說，現在幾乎都是維持自動自發封城下，才有這樣的狀況，若解封，感染一定爆發，一路死下去，尤其現在醫院能量，全部都在處理新冠肺炎，醫院其他病患的治療幾乎停下來，所以還是那一句話，「講清楚，疫苗什麼時候來？」

柯文哲 疫苗 酈英傑

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