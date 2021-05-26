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陳時中心疼警察染疫哽咽 黃偉哲：疫苗應優先給警消

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲。記者鄭維真／翻攝
台南市長黃偉哲。記者鄭維真／翻攝

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天因不捨基層員警陸續傳出染疫，在記者會上哽咽，台南市長黃偉哲今表示，第一線的警察、消防人員都非常辛苦，強烈建議中央能提撥部分疫苗，在周五能優先給這一類執行防疫工作的警消人員施打。

第三批到貨的41萬劑AZ疫苗將在明天配發各地，最快周五開打。黃偉哲說，昨天陳時中說了，糾正戴口罩要警察去取締，沒有歇業的八大行業也是警察去取締，消防員也要載送病患，所以對於執行防疫相關的警察或消防人員、擔任救護車的救護員或駕駛，強烈建議中央提撥部分疫苗，在周五開打時優先給這一類警消人員施打。

黃偉哲說，這波疫苗到貨量有41萬劑，有一部分當然優先提供給第一線人員醫護人員，但也希望撥出部分量能，給執行防疫相關工作的警察和消防人員施打。

另外，對於明天行政院院會，將討論到紓困措施，黃偉哲表示，歇業、受影響的小生意，或是基層職業公會的從業人員，生活馬上面臨到窒息性的停止，希望政府在這方面能夠優先給予他們照顧，紓困方面盡量「從輕從寬從鬆」予以處理。

警察 AZ疫苗 黃偉哲

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