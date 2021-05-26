快訊

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投自購疫苗遭指揮中心杯葛　藍委：治理模式像極北韓

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
我國目前僅取得72.6萬餘劑疫苗。本報資料照片
我國目前僅取得72.6萬餘劑疫苗。本報資料照片

南投縣長林明溱發函中央流行疫情指揮中心，要求同意縣市政府購買上海復星代理BNT疫苗，遭指揮中心以上海復星未申請藥證回應，還嗆不要只透過媒體放話。國民黨立委賴士葆批評，指揮中心跋扈的集權統治像極了北韓治理模式。

賴士葆表示，現在疫情接近失控，確診和死亡人數激增，但蔡政府採購疫苗即使四處碰壁，仍不願放下意識形態和上海復星洽購輝瑞疫苗，還拒絕南投縣政府等團體透過管道取得疫苗來搶救生命，害慘台灣人民，台灣百姓只能無語問蒼天。

國民黨立委李貴敏也嗆，民眾想要的是經世界衛生組織（WHO）認可或確實有效而足以抑制疫情蔓延的疫苗，但現在連目前疫情風暴中心的台北市疫苗都已使用殆盡，這個中央政府究竟是幹什麼的？居然還有臉要求地方聽中央指揮。

李貴敏質疑，中央明明手上還沒取得經WHO認可的疫苗足供全民施打，此刻不想盡辦法求援以抑制疫情持續擴大，還無視醫院防線近乎崩潰、全民恐慌，也不放手讓各地方政府自行向國際藥廠採購符合WHO標準疫苗？

李貴敏表示，民進黨政府防疫一年多來亂無章法，既搞不定疫苗，又不做篩檢；現在各國政府防疫多以「疫苗施打率」為目標，堅決掌控主導權的行政院至少應告訴人民什麼時候才能達到初步防疫目標？否則應連坐賠償人民的損失。

對於蔡政府力推的國產疫苗，賴士葆說，國產疫苗現在還沒進行第三期臨床試驗，防護力、安全性和有效性也都還沒有得到國際認可，政府不去採購最好的疫苗，強逼台灣人民施打國產疫苗，等於把台灣人民當白老鼠。

賴士葆表示，政府冀望未獲國際認可的國產疫苗做法，將讓國人無法與國際疫苗護照接軌，等同剝奪人民出國旅遊、貿易或洽公權利。

疫苗 疫情 賴士葆

延伸閱讀

綠營寫手自導自演抹紅PTT 陳學聖：PTT恐成下個中天

堅不買陸代理BNT疫苗 李貴敏：蔡政府還在搞認知作戰

調查局否認蒐報「校正回歸」不滿留言 藍委：公然說謊

缺水缺電缺疫苗 藍委：蔡英文就職一周年難堪大禮

相關新聞

「萬華病毒」播出3天NCC收8件投訴 民眾：沒台灣價值

NCC統計，自雙北上周防疫警戒升為三級、到全台皆升為三級至今，已經收到26件民眾對電視台報導疫情的申訴案，其中，三立新聞...

防疫「長期抗戰」 明協商紓困條例 民眾黨提20附帶決議

立法院明天要朝野協商「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，民眾黨團預計提出約20項附帶決議，涵蓋範圍包括...

蔡英文：政院、國會紓困方案動起來 不得延遲

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天在民進黨中常會上表示，面對國內新冠肺炎疫情造成產業與經濟的衝擊問題，行政院所提紓困條例第1...

南投自購疫苗遭指揮中心杯葛　藍委：治理模式像極北韓

南投縣長林明溱發函中央流行疫情指揮中心，要求同意縣市政府購買上海復星代理BNT疫苗，遭指揮中心以上海復星未申請藥證回應，...

防居家隔離猝死 指揮中心將訂居隔指引

本土疫情擴大，年長者居家隔離猝死案也屢見不鮮。有專家認為，居家隔離死亡恐與「快樂低血氧症」有關，建議民眾居隔期間可購買血...

卸任感言 酈英傑：台灣團結向世界展決心與實力

美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天發表卸任演說過程中，將一顆鳳梨放在桌上，提醒台灣先前遭到霸凌欺壓的例子，並強調：「台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。