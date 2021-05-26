南投自購疫苗遭指揮中心杯葛　藍委：治理模式像極北韓

南投縣長林明溱發函中央流行疫情指揮中心，要求同意縣市政府購買上海復星代理BNT疫苗，遭指揮中心以上海復星未申請藥證回應，還嗆不要只透過媒體放話。國民黨立委賴士葆批評，指揮中心跋扈的集權統治像極了北韓治理模式。

賴士葆表示，現在疫情接近失控，確診和死亡人數激增，但蔡政府採購疫苗即使四處碰壁，仍不願放下意識形態和上海復星洽購輝瑞疫苗，還拒絕南投縣政府等團體透過管道取得疫苗來搶救生命，害慘台灣人民，台灣百姓只能無語問蒼天。

國民黨立委李貴敏也嗆，民眾想要的是經世界衛生組織（WHO）認可或確實有效而足以抑制疫情蔓延的疫苗，但現在連目前疫情風暴中心的台北市疫苗都已使用殆盡，這個中央政府究竟是幹什麼的？居然還有臉要求地方聽中央指揮。

李貴敏質疑，中央明明手上還沒取得經WHO認可的疫苗足供全民施打，此刻不想盡辦法求援以抑制疫情持續擴大，還無視醫院防線近乎崩潰、全民恐慌，也不放手讓各地方政府自行向國際藥廠採購符合WHO標準疫苗？

李貴敏表示，民進黨政府防疫一年多來亂無章法，既搞不定疫苗，又不做篩檢；現在各國政府防疫多以「疫苗施打率」為目標，堅決掌控主導權的行政院至少應告訴人民什麼時候才能達到初步防疫目標？否則應連坐賠償人民的損失。

對於蔡政府力推的國產疫苗，賴士葆說，國產疫苗現在還沒進行第三期臨床試驗，防護力、安全性和有效性也都還沒有得到國際認可，政府不去採購最好的疫苗，強逼台灣人民施打國產疫苗，等於把台灣人民當白老鼠。

賴士葆表示，政府冀望未獲國際認可的國產疫苗做法，將讓國人無法與國際疫苗護照接軌，等同剝奪人民出國旅遊、貿易或洽公權利。