「萬華病毒」播出3天NCC收8件投訴 民眾：沒台灣價值

NCC統計，自雙北上周防疫警戒升為三級、到全台皆升為三級至今，已經收到26件民眾對電視台報導疫情的申訴案，其中，三立新聞台在5月23日「新台灣加油」中使用「萬華病毒」一詞，就有8件申訴案，民眾批此用法「沒有台灣價值」；另外18件則分別有民視、TVBS、台視、東森等電視新聞或政論節目。

三立新聞台日前在「新台灣加油」節目中，談到台灣本土案例，使用「萬華病毒」一詞，引起民眾不滿，更有多位民眾直接向NCC申訴，自23日開始使用這一詞後，三日內NCC已經收到8件民眾申訴。民眾申訴內容包括抗議該用詞污名化萬華、深化大眾對萬華居民的歧視等，且與WHO強調「疾病名稱不宜使用地名」相違背，更有民眾直批三立做法「沒有台灣價值」。

NCC表示，除了上述8件申訴外，上周有10件、本周有8件疫情相關申訴，分散在各個不同頻道及節目。根據NCC申訴專區，民眾申訴的包括TVBS報導「新冠肺炎傳染源可能是狗傳人」，以及民視與三立政論節目談金門防疫政策，稱金門要獨立等節目內容。