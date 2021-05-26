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上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

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蔡英文：已購買近3000萬劑疫苗 8月底累積到貨1000萬劑

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天進行線上中常會。圖／民進黨提供
民進黨今天進行線上中常會。圖／民進黨提供

民進黨主席、蔡英文總統今天在民進黨中常會上表示，國際上最好的幾支疫苗，包括英國的AZ，美國的Moderna（莫德納），以及德國的BNT（輝瑞），台灣都積極的接洽採購，也順利的訂購到了英美的兩支疫苗，包括外購和國產疫苗，已經購買將近3000萬劑疫苗，這些將會在未來幾個月，每月分批到貨，到了8月底，將會有累計1000萬劑疫苗。

蔡英文說，英國的AZ，美國的Moderna，以及德國的BNT，都積極的接洽採購，也順利的訂購到了英美的這兩支疫苗；而德國的BNT，台灣與德國原廠也一度幾近乎要完成簽約，但因為中國的介入，遲延到現在都無法簽約。

蔡英文指出，對於疫苗的採購，攸關國人的健康，涉及嚴格的供貨、冷鏈以及嚴謹的緊急授權程序；因此疫苗的購買，都必須由中央來統籌，並且配合中央整體防疫策略，讓疫苗的施打都可以順利進行，符合公平性。

蔡英文表示，已經採購的AZ和Moderna，指揮中心的原則是直接與原廠，或者是透過COVAX向原廠洽購，只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠在品質與安全的直接保證跟負擔責任，來避免法律與政治的雙重風險。

蔡英文說，會盡全力加速疫苗到貨，讓台灣在8月底能夠有更多疫苗提供給國人接種；此外，國產疫苗也都在進度上，將會提供穩定，而且充裕的疫苗。

蔡英文呼籲，在疫情緊張的時候，大家也會特別關心疫苗的進度，希望大家全力支持疫苗由中央統籌處理，中央也會全力支援地方防疫工作和需求。

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