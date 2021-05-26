防疫「長期抗戰」 明協商紓困條例 民眾黨提20附帶決議

立法院明天要朝野協商「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，民眾黨團預計提出約20項附帶決議，涵蓋範圍包括勞工權益，如防疫照顧假津貼、受衝擊的餐廳、觀光旅遊業和自營業者的現金補助，另外還有疫苗採買進度及民生經濟等面向，希望有長期抗戰準備。

民眾黨團總召邱臣遠說，總共整理出4大面向，第一是關注勞工權益、弱勢團體，包括極力推動的防疫照顧假津貼，第二則是受衝擊的產業，包括餐飲、飯店、觀光旅遊和婚宴會館等，甚至自營業者等，希望被匡列在紓困範圍內，短期現金補助，否則在軟性封城下，經濟活動停滯，生活會無法支應。

第三則是疫苗方面，國人最關心中央採買進度，還有國產疫苗的臨床實驗，後續國際是否認定，在全世界推疫苗護照下會不會被排擠在外，另外第一線的防疫人員也要優先施打疫苗以及匡列照顧津貼，「子彈要充足」，也要求疫苗相關進度過程要公開。第四大面向則是民生經濟方面如何去穩定，都是黨團訴求重點。

邱臣遠說，疫情沒有降溫趨勢，依照各國去年一整年狀況，確實要有長期抗戰準備，相關物價的控制以及經濟活動停滯後要如何維持，許多店都沒有收入，很令人擔心，是困難的課題，另外第一線防疫人員量能也要支撐維持。