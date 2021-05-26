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缺疫苗 江啟臣怒轟蔡政府：所有超前部署變成校正回歸

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供

本土疫情嚴峻，國民黨主席江啟臣今在中常會表示，經過人民一年多來的自律和努力，政府卻沒有做好相對應的準備工作，檢驗量能不足、疫苗持續短缺，人民能夠不焦慮、不憤怒嗎？因為沒有疫苗，現在什麼都要靠人民管好自己，那大家要政府幹什麼？所謂的超前部署又部署了什麼，全部都變成了校正回歸。

江啟臣說，疫情並非突如其來，人民一年多以來的努力跟自律，卻沒有看到政府把握國人努力支撐出來的緩衝期，做好相對應的準備工作。而且社區感染的因應對策並沒有到位，檢驗的量能也沒有提升，太多太多的抱怨，關於缺快篩、缺病床，政府對於疫苗取得數量的說法更是一變再變。

江啟臣說，從今年2月，行政院長蘇貞昌就宣稱第一季就可以取得2000萬劑的國外疫苗，到昨天指揮中心的說法已經縮水到6月有200萬劑、8月1000萬劑，總共最多也才1200萬劑。這樣的疫苗數量遠低於台灣人民六成施打覆蓋率所需要的大約3000萬劑。

江啟臣說，面對這樣的狀況，人民能夠不焦慮、能夠不憤怒嗎？難不成到時候都要大家出國去打疫苗嗎？這樣讓人民懷疑到底這一年來政府都在做什麼？所有的超前部署變成了校正回歸。現在什麼都要靠人民自律，靠人民自己管好自己，如果這樣要政府幹什麼？所謂的超前部署又在部署什麼？

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