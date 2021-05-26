紓困再加碼2100億 時力呼籲：全面免費施打疫苗

紓困條例修正草案預計於31日立法院會完成三讀，將新增2100億元紓困預算並延長條例時間，明天朝野黨團也將進行協商。時代力量黨團今則針對防疫應變、疫苗及產業紓困提出十點訴求，呼籲納入紓困預算，包括防疫照顧假津貼及全面免費施打疫苗。

在防疫應變部分，時代力量黨團指出，防疫照顧假適用對象應擴大，並應給予適當津貼；檢討托育費用負擔，加強學生停課後配套及放寬遠距心輔措施；擴大篩檢量能，補足人力、設備與物資；整合區域防疫物資、醫療資源現況，強化跨區醫療支援網絡；警消醫護一線人員應有防疫津貼，給予適度休息與臨時住所。

另外，疫苗應全面免費施打，並以防疫及維持社會運作第一線人員優先；盡速採購疫苗，做好大量接種疫苗相關準備。產業紓困及基層保障部分，內需產業衝擊嚴重，應強化貸款補助與金融協助；企業紓困應以維持不裁員作為補助或貸款要件；紓困不應僅以團體為補助對象，應納入有勞動事實的自然人。

時代力量立委陳椒華今也表示，台灣疫苗接種相較於其他鄰近國家，施打率最低，在五月疫情爆發前，疫苗進口量完全未達總人口完全施打的百分之一，使這波變種病毒入侵台灣時，台灣毫無防禦能力。

陳椒華說，衛福部長陳時中表示至8月底含國產疫苗會有1000萬劑COVID-19疫苗，呼籲全國各級政府一同積極重視疫苗採購，齊心合作盡速取得疫苗，並備妥大量施打的相關準備，別因故遲延進貨時程，除了專責病房醫護優先施打外，警察消防人員及醫檢師等工作人員也可列為優先施打對象。