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用鳳梨讚台灣面對霸凌的團結 AIT處長：讓霸凌適得其反

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
AIT處長酈英傑以鳳梨讚美台灣面對霸凌展現團結，使得霸凌手段適得其反。圖／取自AIT臉書
AIT處長酈英傑以鳳梨讚美台灣面對霸凌展現團結，使得霸凌手段適得其反。圖／取自AIT臉書

美國在台協會AIT）處長酈英傑今天表示，台灣應該為自己的眾多成就感到驕傲，包括只花一兩代的時間就威權政體轉型為民主社會，他提到台灣面對霸凌時，特地拿出一顆鳳梨放到講台上，暗示台灣的鳳梨之前被中國大陸禁止進口的事件，「台灣展現了決心與團結，而這使得霸凌手段適得其反」。

酈英傑的三年任期將於今年夏天屆滿，他今天舉行線上離任演說記者會，除了回顧他過去三年任期的成就，也回答媒體提問。

酈英傑表示，雖然他很想說美台夥伴關係中的長足進展完全都是他個人的功勞，但事實上這只是美台過去數十年共同走過的旅程當中的一小部分，台灣今天已成為更加民主、繁榮、科技先進的社會，相對的美國也肯定台灣的能力與日俱增，因此持續加碼投資美台夥伴關係。

酈英傑表示，美台關係在過去十年中的成長與進展，是不容小覷、也不該被忽視的，所有人都太容易把自己快速且穩定的進步視為理所當然，他要告訴大家，在世界各地的大使館與領事館服務過後，他可以說真的極少看到像美台一樣如此獨特的關係，能夠這樣年復一年大幅成長，沒有停滯不前，也從來不曾倒退。「這正是為什麼能在AIT任職，不論是專業上或對我個人而言，都是那麼充實滿足的眾多原因之一」。

酈英傑說，每個人都很容易落入每日斤斤計較枝微末節小事的循環中，例如AIT處長參加活動，大家會問「這是美國在台協會處長第一次做了這件事或參加那個活動嗎？這次訪賓的位階比上次高還是低？其背後又代表什麼意義？」他了解大家會有忍不住想問這些問題的衝動，他還是要敦促大家把眼光專注在整體的大方向上，那就是「美台之間」，他找不出有任何一處領域裡，不曾有過美台一起合作、做夥或共享某個歷史片刻的時候。「美台關係之深之廣遠超出眾人的想像，而且更以不同的方式持續成長茁壯中」。

媒體提問酈英傑任期中最驕傲的成就為何？酈英傑說，美國衛生部前部長阿查爾（Alex Azar）及國務院前次卿柯拉克（Keith Krach）相繼訪台及全球合作暨訓練架構（GCTF）平台越趨成熟且陣容持續擴大，都是台美關係的重要發展。

媒體詢問會給繼任者的建議，酈英傑說，新任處長應了解美台關係還有許多發展的潛力及可能性，除了推動政務，也要把握在台灣的時間，探索這個美麗島嶼的美景和美食，也應多和台灣友善及親切的人民交往，因為人與人的交往，才是推動美台關係的動力。

酈英傑 AIT 美國在台協會

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