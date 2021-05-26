藍指紓困預算還有千億不急追加 綠委：「民間救命錢」
立法院下周一加開院會處理「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，國民黨團副書記長陳玉珍表示，目前已有立委自主隔離，紓困預算也還有約千億元未核銷，追加紓困預算不用急於此刻。民進黨立委許智傑認為，紓困是及時雨，是民間救命錢，希望國民黨一起支持這次紓困預算。
許智傑說，這次3級警戒對各行各業的影響更加嚴重，陳玉珍的説法是等火車過來吹哨子，到時候恐怕來不及，希望國民黨一起支持這次紓困預算。
時代力量則發聲明指出，有關產業紓困及基層保障部分，內需產業衝擊嚴重，強化貸款補助與金融協助、企業紓困應以維持不裁員作為補助或貸款要件和紓困不應僅以團體為補助對象，應納入有勞動事實的自然人。
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