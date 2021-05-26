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新冠疫情三級警戒延長 陳玉珍：下周加開院會應延後
新冠肺炎疫情三級警戒延長至6月中旬，讓立法院下周一是否如期加開院會處理「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案再引發質疑。國民黨團副書記長陳玉珍表示，目前已有立委自主隔離，紓困預算也還有約千億元未核銷，追加紓困預算不用急於此刻。
據了解，若民進黨團堅持下周一院會仍要闖關，國民黨團已規畫提出約40個附帶決議案，要讓追加預算的公帑能真正用在有需要防疫、紓困資源的民眾身上，明天朝野協商將攤牌。
陳玉珍表示，在全國應積極防疫的當頭，立法院卻要100多位立委從全國各地搭大眾運具到立法院群聚，連帶也要讓分流上班的立院職工、立委助理都要到院，對於防疫不是一個好的示範。
陳玉珍說，當前紓困特別預算應還有充足額度可以支應，若有必要，等6月下旬或7月份疫情趨緩時，立院再加開臨時會處理「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案與2100億元追加預算預算案就好，不用急於一時。
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