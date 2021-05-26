連勝文：民進黨拿中國鬥爭德國疫苗 拚政治不顧人民死活

國民黨智庫副董事長連勝文今在臉書表示，台灣卻進入了疫情爆炸的階段，試問蔡政府，老天爺給了台灣一年喘息的時間，可以預做準備，但民進黨除了吹牛跟「反串」之外，到底做了什麼？現在的台灣缺疫苗、缺篩劑、缺病房、缺醫護人員，甚至缺水缺電。

連勝文強調，歐美解封最關鍵的一點，就是大量的接種疫苗，特別是全球專家普遍認為效果最好的Pfizer／BNT疫苗。這個疫苗係由土耳其裔的德國科學家研發，由美國及德國藥廠生產，100%歐美技術及產品，只是在大中華區由大陸復星集團做總代理而已。

連勝文指出，台灣去年本可拿到3000萬支BNT疫苗，但只因民進黨反中的意識形態，再加上有民進黨人士想要藉機發國難財，台灣最後就無法獲得此疫苗。現在民進黨官員及立委，居然還要「鬥爭」這支德國疫苗，簡直荒謬到了極點。

連勝文說，其實不管是BNT、Moderna、AZ或是J&J的疫苗，台灣現在的問題是根本就沒有足夠的好疫苗，得以終結疫情。難道要強逼大多數的台灣人，施打未經三期實驗，也沒有經過國際組織認證的國產疫苗嗎？民進黨玩「抹紅歐美疫苗」的認知戰，其實還是基於政治目的，害怕民進黨在防疫及疫苗政策上的重大失誤，將導致民進黨未來選舉兵敗如山倒。

連勝文感嘆，自私的民進黨政客是否在乎這些遭疫情重創的台灣中小企業和百姓面臨的經濟壓力？顯然民進黨認為維繫自己的權力及利益，比人民的性命更重要。民進黨這種眼裡只有權力，無時無刻都在拚政治，不顧人民死活的冷血劣行，才真的是不折不扣的「瘟神代言人」。

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