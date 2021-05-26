連勝文：民進黨拿中國鬥爭德國疫苗 拚政治不顧人民死活
國民黨智庫副董事長連勝文今在臉書表示，台灣卻進入了疫情爆炸的階段，試問蔡政府，老天爺給了台灣一年喘息的時間，可以預做準備，但民進黨除了吹牛跟「反串」之外，到底做了什麼？現在的台灣缺疫苗、缺篩劑、缺病房、缺醫護人員，甚至缺水缺電。
連勝文強調，歐美解封最關鍵的一點，就是大量的接種疫苗，特別是全球專家普遍認為效果最好的Pfizer／BNT疫苗。這個疫苗係由土耳其裔的德國科學家研發，由美國及德國藥廠生產，100%歐美技術及產品，只是在大中華區由大陸復星集團做總代理而已。
連勝文指出，台灣去年本可拿到3000萬支BNT疫苗，但只因民進黨反中的意識形態，再加上有民進黨人士想要藉機發國難財，台灣最後就無法獲得此疫苗。現在民進黨官員及立委，居然還要「鬥爭」這支德國疫苗，簡直荒謬到了極點。
連勝文說，其實不管是BNT、Moderna、AZ或是J&J的疫苗，台灣現在的問題是根本就沒有足夠的好疫苗，得以終結疫情。難道要強逼大多數的台灣人，施打未經三期實驗，也沒有經過國際組織認證的國產疫苗嗎？民進黨玩「抹紅歐美疫苗」的認知戰，其實還是基於政治目的，害怕民進黨在防疫及疫苗政策上的重大失誤，將導致民進黨未來選舉兵敗如山倒。
連勝文感嘆，自私的民進黨政客是否在乎這些遭疫情重創的台灣中小企業和百姓面臨的經濟壓力？顯然民進黨認為維繫自己的權力及利益，比人民的性命更重要。民進黨這種眼裡只有權力，無時無刻都在拚政治，不顧人民死活的冷血劣行，才真的是不折不扣的「瘟神代言人」。
連勝文臉書全文：
在台灣疫情大爆發，進入準四級的同時，NBA季後賽在美國熱烈開打！根據綠媒的報導，紐約麥迪遜花園廣場（MSG）尼克隊的比賽，賣出了1萬5000張門票！不久前，熱鬧的打了快一年的台灣P.LEAGUE＋職籃賽，卻因疫情嚴峻，連冠軍賽都無法打！
這種對比，顯示歐美正逐步解封、生活恢復正常，開始拚經濟，台灣卻進入了疫情爆炸的階段！試問，老天爺給了台灣一年喘息的時間，可以預做準備，但民進黨除了吹牛跟「反串」之外，到底做了什麼？現在的台灣缺疫苗、缺篩劑、缺病房、缺醫護人員，甚至缺水缺電！
歐美解封最關鍵的一點，就是大量的接種疫苗，特別是全球專家普遍認為效果最好的Pfizer／BNT疫苗！這個疫苗係由土耳其裔的德國科學家研發，而由美國及德國藥廠生產，100%歐美技術及產品，只是在大中華區由大陸復星集團做總代理而已。
現在大家都知道，台灣去年本可拿到3000萬支，經WHO及美國FDA認證，效果最好的BNT疫苗，但只因民進黨反中的意識形態，再加上有民進黨人士想要藉機發國難財，台灣最後就無法獲得此疫苗，造成台灣今日與許多落後國家一樣，沒有足夠疫苗供國民使用！
現在民進黨官員及立委，居然還要「鬥爭」這支德國疫苗，簡直荒謬到了極點！大陸復星集團日前宣布願提供台灣該支疫苗，但民進黨官員卻是一臉的不屑，而無知的綠營立委，甚至拿錯誤的資訊，說該支疫苗在香港沒有人要打，但實際上香港已經至少打了66萬支BNT疫苗！我所有的香港朋友及在香港工作的台灣朋友，幾乎全部都打了這支中文稱為復必泰的BNT疫苗！
若按民進黨政客毫無根據的說法，該批BNT疫苗快要過期，為劣質品，那請問同樣為民進黨把持的衛福部，既然負責把關，怎會同意劣質品進入台灣？更何況效果比較差的AZ疫苗，不是也快過期了嗎？有些人懷疑這是否是轉賣品，但衛福部還是讓它進來，這才真令人感到奇怪！
其實不管是BNT、Moderna、AZ或是J&J的疫苗，台灣現在的問題是根本就沒有足夠的好疫苗，得以終結疫情！難道要強逼大多數的台灣人，施打未經三期實驗，也沒有經過國際組織認證的國產疫苗嗎？民進黨官員、立委及綠媒，不想辦法趕快為台灣爭取，經過認證的歐美疫苗，卻開始玩起「抹紅歐美疫苗」的認知戰，硬是指鹿為馬，把BNT德國疫苗説成是「中國疫苗」！這種惡行，其實還是基於政治目的，害怕民進黨在防疫及疫苗政策上的重大失誤，將導致民進黨未來選舉，兵敗如山倒！
自私的民進黨政客，是否在乎，這些遭疫情重創的台灣中小企業？特別是有大量年輕人工作的觀光服務業、餐飲業以及自由業！在沒有收入的情況下，這些百姓要如何去面對沉重的經濟壓力？這些政客是否了解，有多少染病的人在生死邊緣掙扎，甚至在孤獨中離世？與老百姓所面臨生離死別的苦痛相比，顯然民進黨認為維繫自己的權力及利益，比人民的性命更重要！
社會上有許多呼聲，希望相關政府官員趕快去接洽、購買優質的BNT疫苗，但民進黨卻抹紅，任何呼籲向復星集團購買德國BNT疫苗的人為中共代言人！民進黨這種眼裡只有權力，無時無刻都在拚政治，不顧人民死活的冷血劣行，才真的是不折不扣的「瘟神代言人」！
希望有民間公益團體能主動的肩負起協調購買BNT疫苗的重責大任！或是國民黨，做為真正關心人民的政黨，不能再害怕被抹紅打壓，應該主動協調欲購買德國BNT 疫苗的各縣市，一起以實際行動，幫助臺灣百姓度過這場劫難！
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