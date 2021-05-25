三立節目歧視稱「萬華病毒」 王鴻薇怒檢舉：NCC敢不敢辦？

雙北疫情嚴峻，台北市議員王鴻薇發現，24日三立新聞政論節目在討論台北和全台疫情時，竟在其下方下標「萬華病毒跨縣市流竄，基桃竹市苗投高受害」，引起許多民眾注意，網路上譴責聲浪不斷，她說，已經向NCC具名檢舉，看NCC敢不敢辦。

王鴻薇說，世界衛生組織表示，人類疾病應該要用社會能夠接受的名字命名，不能對人或國家有冒犯性，也不能使用動物名字，疫情爆發之下人心惶惶，需要的是團結共同面對，堂堂一個這麼大的新聞頻道，居然地名標籤，醜化萬華，毫無新聞倫理。

王鴻薇也說，「這個時候我們的NCC這個時候又在哪裡？」將心比心，難道萬華會無緣無故生出病毒出來？政府的防疫疏漏，造成萬華人來承擔，還要被新聞節目在電視上嘲笑，難道當有人說是諾富特病毒、范雲病毒，政府也覺得沒問題嗎？請政府正視地名歧視問題，遏止歧視演變成社會問題。