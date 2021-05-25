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疫苗調閱小組沒開過會 賴香伶提案延長到年底

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委賴香伶。報系資料照
民眾黨立委賴香伶。報系資料照

新冠肺炎疫情升溫，但我國疫苗採購進度仍不明朗，立法院衛環委員會雖4月底就成立疫苗採購調閱小組，但成立至今未曾開會，小組就將在5月底屆滿。民眾黨立委賴香伶今與國民黨立委蔣萬安、陳玉珍連署提案，應延長小組期限至今年底。

賴香伶指出，昨天北部下了一場滂沱大雨，暫解缺水之苦，但對於疫情升溫以來，卻沒有看到政府給人民的防疫及時雨。5月15日至今，本土確診人數攀升近3000人，「政府部門到底準備提供什麼資源讓國人應對這場硬戰？」

賴香伶表示，今上午已將提案交給小組召集人，要求5月底前應召開疫苗採購調閱小組會議，並延長期限至今年底，目的是要了解合約中是否有載明疫苗的交貨期程、數量及履約條款等。

賴香伶說，蘇院長在今年2月份出席立法院專案報告時，稱今年第一季、第二季會有多少廠牌疫苗的交貨數量，但並未兑現，蘇院長也沒有說明原因，「是不是跳票了？蘇院長當時的報告說法是依據合約來的嗎？只有調閱文件之後可以知道。」

此外，賴香伶也提到，周四就要針對特別條例及追加紓困預算進行黨團協商，但各行業受到疫情衝擊，已是寅吃卯糧，甚至不得不暫時停業。特別是餐飲、休閒運動、旅館業的勞工，面臨無薪假壓力，收入減少，雖這會期針對防疫照顧、疫苗接種、家庭照顧、減班休息等要求政府規畫相關補助或津貼，但得到的答案都是「雇主可不用給薪，但是不可以給予扣考績、全勤或不利待遇」。

賴香伶說，這些因疫情而衍生的衝擊都沒有給薪，由勞工自行承擔，如何讓受影響的勞工可以安心防疫，執政者對資源配置有綜合性考量，但政府又總是說救急不救窮，救急就是及時雨，雨下什麼地方大家都看得很清楚，「這次要追加預算，最起碼可以做到疫苗接種假、防疫照顧假發給一定的津貼吧？」

民眾黨立委賴香伶今與國民黨立委蔣萬安、陳玉珍連署提案，應延長疫苗採購調閱小組期限至今年底。圖／賴香伶辦公室提供
民眾黨立委賴香伶今與國民黨立委蔣萬安、陳玉珍連署提案，應延長疫苗採購調閱小組期限至今年底。圖／賴香伶辦公室提供

疫苗 賴香伶 疫情

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