與美斷交後首見 謝長廷邀美駐日代理大使官邸餐敘

國內多所大學校長遴選過去曾被指流於民粹，遴選過程大公開可能影響海外或校外人士參選意願，甚至黑函滿天飛，造成國內外優秀人才卻步。清華大學正進行新任校長遴選，校方歷時6年改革校長遴選制度，希望對候選人有更大的保護及尊重，不會有「海選治校說明會」，「僅容許最後推薦的1至2位候選人曝光投票」；遴選過程中的「教師同意權投票」也不再作為「門檻」，而是僅供遴委會「參考」。...

2021-05-25 17:25