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與美斷交後首見 謝長廷邀美駐日代理大使官邸餐敘

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自謝長廷臉書
圖／取自謝長廷臉書

我駐日本代表謝長廷透過臉書指出，他於日本時間24日晚間6時，在職務宿舍宴請美國駐日代辦Joseph Young，包括日本國會最大跨黨派友我團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員等友好政要應邀出席晚宴，雙方就區域和平、經濟繁榮等共同關切議題深入交換意見。

這是1979年台美斷交以來，美國駐日官員首次進入駐日大使官邸。謝長廷表示，這是歷史上第一次，也是一個新的開始，對三方加強聯繫合作有重要意義。Joseph Young今年3月也曾邀謝長廷赴美駐日大使官邸。

外交部發言人歐江安對此回應，我國與美國向來是關係緊密的重要夥伴，外交部樂見美國駐日大使館與我國駐日本代表處密切交流互動，並期盼與理念相近國家，持續深化互惠合作關係。

日本 謝長廷 外交部

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