聽新聞
test
0:00 / 0:00
與美斷交後首見 謝長廷邀美駐日代理大使官邸餐敘
我駐日本代表謝長廷透過臉書指出，他於日本時間24日晚間6時，在職務宿舍宴請美國駐日代辦Joseph Young，包括日本國會最大跨黨派友我團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員等友好政要應邀出席晚宴，雙方就區域和平、經濟繁榮等共同關切議題深入交換意見。
這是1979年台美斷交以來，美國駐日官員首次進入駐日大使官邸。謝長廷表示，這是歷史上第一次，也是一個新的開始，對三方加強聯繫合作有重要意義。Joseph Young今年3月也曾邀謝長廷赴美駐日大使官邸。
外交部發言人歐江安對此回應，我國與美國向來是關係緊密的重要夥伴，外交部樂見美國駐日大使館與我國駐日本代表處密切交流互動，並期盼與理念相近國家，持續深化互惠合作關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言