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美韓聯合聲明提台海和平 外交部：意義重大

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
南韓總統文在寅（左）與美國總統拜登（右）日前會面後舉行聯合記者會。路透
南韓總統文在寅（左）與美國總統拜登（右）日前會面後舉行聯合記者會。路透

美國總統拜登與韓國總統文在寅在華府領袖會談及聯合聲明中，提及維持台海和平穩定的重要性；韓國外交部長鄭義溶昨在韓國新聞節目中表示，維護區域和平至關重要，是「理所當然的事實」。我外交部對於聯合公報及相關談話，表達高度肯定與歡迎。

拜登與文在寅於美東時間21日舉行領袖會談，雙方在會後發表聯合聲明，強調維持台海和平穩定的重要性。

韓國外長鄭義溶在24日的新聞節目中，也明確指出「區域內的和平穩定至關重要，乃是理所當然的事實」，以及「韓半島問題須以和平方式解決的原則，與兩岸關係須以和平方式解決的原則，具有相同的性質」。

外交部發言人歐江安指出，此為韓國政府首次公開關切台海安全情勢，意義重大。外交部對美韓元首峰會發表的聯合公報及韓國外長相關談話，表達高度肯定與歡迎，我方感謝韓國政府對台海和平穩定的重視。

歐江安表示，台灣與韓國為理念相近國家，共享自由、民主及人權等普世價值；雙方近年在經貿及人員往來等方面交流頻密。2020年韓國為台灣第5大貿易夥伴，我國為韓國第7大貿易夥伴，新冠疫情爆發前，台韓互為對方第3大觀光客來源國。

此外，雙邊在文化教育等方面互動也相當密切。外交部說，我國政府將繼續與韓國及理念相近國家深化合作，捍衛民主制度與共享價值，並捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。

外交部 台海

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