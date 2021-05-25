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「一天燒掉100多具屍體」黃健豪：網友揪楊蕙如先分享
中央流行疫情指揮中心每日上午加開記者會澄清假訊息，國民黨革實院副院長、台中市議員黃健豪表示，指揮中心一直說宣稱有「境外」假訊息，但他想請問大家，「有誰看過指揮中心每天公布的假訊息？或到底哪裡、哪個平台在散這些假訊息？」政府快點去搞定疫苗、篩檢能量、足夠的病床醫療能量，國家就會安定了。
黃健豪表示，他不是反對政府澄清，只是以他個人的感覺，例如：「蔡壁如叫大家多喝溫水防疫」的那則音檔，真假難辨，聽起來也合理，他收了超多次，怎麼都沒澄清？
針對今天疫情指揮中心公布的假訊息，包括「台灣疫情嚴重時，一天燒掉100多具屍體」、「疫苗為了防腐加汞和鋁，打多會自閉」、「網現偽冒教育部網站」 。黃健豪指出，後來網友們發現，「一天燒掉100多具屍體」，這則消息是民進黨網軍頭之一、卡神楊蕙如分享的，就是導致我國駐大阪外交官自殺的幫兇，駐日大使謝長廷的人馬。
至於「網現偽冒教育部網站」 ，最早則是由民進黨立委王定宇在節目中講的，經網友實測及搜尋，一般人根本找不到這個網站。網友都幫指揮中心找出來了，這些莫名其妙的假消息，都是綠營自己人先放的，根本就自產自銷，自己放毒，自己再消毒，真的笑死人。
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