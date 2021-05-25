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堅不買陸代理BNT疫苗 李貴敏：蔡政府還在搞認知作戰

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委李貴敏金呼籲，台灣疫苗施打率僅1%，排名全球墊底，現在應只要是世界衛生組織（WHO）認可疫苗就應容許進口，讓民眾自行選擇要不要施打。本報資料照片
國民黨立委李貴敏金呼籲，台灣疫苗施打率僅1%，排名全球墊底，現在應只要是世界衛生組織（WHO）認可疫苗就應容許進口，讓民眾自行選擇要不要施打。本報資料照片

國內新冠肺炎疫情升溫，疫苗何時能足量進口成根本解方。國民黨立委李貴敏金呼籲，台灣疫苗施打率僅1%，排名全球墊底，現在應只要是世界衛生組織（WHO）認可疫苗就應容許進口，讓民眾自行選擇要不要施打。

李貴敏批評，民進黨團隊至今仍大搞「認知作戰」，什麼事都政治化，明明美、英或歐盟也都已批准使用BNT疫苗，但台灣只因代理商是陸商就不准進，這有道理？民進黨政府宣稱現在是台美史上關係最密切時刻，美方到底提供多少疫苗？

李貴敏表示，中央若堅持不准大陸疫苗進口，也應有替代方案，或至少說淸楚為什麼陸商代理、獲得WHO認可的BNT疫苗不可以進口？憲法保障人民健康權，執政當局絶無罔顧人民健康權、封殺民眾選擇的權利。

李貴敏表示，疫苗施打率落居全球末段，是以外貿為核心的台灣一大恥辱，韓國透過美韓峰會，促成雙方疫苗、半導體合作，民進黨政府也應把施政重點放在盡速取得足夠且受信賴的疫苗上，如果防疫指揮層級毫無頭緒，就換專業的來吧。

李貴敏說，台灣缺疫苗是現實，取得疫苗是行政單位義務，只要有任何取得可能性，行政單位均應全力爭取；歐美缺晶片時，美國總統拜登不也親邀台積電洽商，沒有高高在上等台積電申請投資，蘇揆團隊也不應等著疫苗供應商自動上門。

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